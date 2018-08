Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Sabtu (18/8) Malam Ini di RCTI & MNC TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 2 di RCTI dan MNC TV Sabtu (18/8/2018) malam ini akan dipanaskan laga panas Chelsea vs Arsenal.

Laga Chelsea vs Arsenal akan disiarkan langsung (live) RCTI dan Beinsport Sabtu (18/8/2018) mulai pukul 23.30 WIB.

Sedangkan di hari yang sama MNC TV akan menyiarkan langsung laga Tottenham vs Fulham pada pukul 21.00 WIB.

Live Streaming Chelsea vs Arsenal dan Live Streaming Tottenham vs Fulham juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport serta di situs penyedia live streaming, seperti supersoccer.tv, yalla-shoot.com, tvonlinebola.com, tvbersama.com dan lainnya.

Sementara esok harinya Minggu (19/8/2018) MNC TV akan menyiarkan langsung laga Manchester United yang akan melawat ke kandang Brighton.

Sementara juara bertahan Manchester City akan menjamu Huddersfield Town yang disiarkan langsung Bein Sports 1 di hari Minggu (19/8/2018)

Klasemen Liga Inggris sendiri untuk sementara dipuncaki oleh Liverpool.

Hasil tersebut diraih usai Liverpool menang 4-0 atas West Ham United berkat gol Mohamed Salah (19'), Sadio Mane (45+2', 53'), serta Daniel Sturridge dua menit jelang laga bubaran.

Liverpool sendiri di pekan kedua Liga Inggris akan melawat ke kandang Crystal Palace.

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 2 Musim 2018-2019

Sabtu, 18 Agustus 2018

Cardiff City vs Newcastle | 18:30 WIB

Everton vs Southampton | 21:00 WIB

Leicester vs Wolves | 21:00 WIB

Tottenham vs Fullham Live MNC TV | 21:00 WIB

West Ham vs Bournemouth | 21:00 WIB

Chelsea vs Arsenal Live RCTI | 23:30 WIB

Minggu, 19 Agustus 2018

Burnley vs Watford | 19:30 WIB

Man City vs Huddersfield Live beIN Sports 1 | 23:30 WIB

Brighton vs Manchester United Live MNC TV dan Bein Sport 1 | 22:00 WIB

Selasa, 21 Agustus 2018

Crystal Palace vs Liverpool | 02:00 WIB

Keterangan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

(banjarmasinpost/rahmadhani)