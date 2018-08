Jadwal Liga Italia Chievo vs Juventus Live Beinsport Malam ini

Jadwal Siaran Langsung (Live) Beinsport 2 Chievo vs Juventus Liga Italia Malam Ini, Ronaldo Main



BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 1 malam ini akan mempertemukan Chievo vs Juventus. Laga Chievo vs Juventus akan dimulai pada Sabtu (18/8/2018) pukul 23.00 Wib.

Chievo vs Juventus disiarkan langsung (live) di Beinsport 2.

Live Streaming Chievo vs Juventus juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 2 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com.

Jelang pertandingan Chievo vs Juventus, pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, mengonfirmasi debut pemain anyar mereka, Cristiano Ronaldo akan bermain pada laga melawan Chievo Verona, Sabtu (18/8/2018).

Massimiliano Allegri pun mengatakan bahwa beberapa pemain dipastikan turun.

Allegri mengatakan dalam jumpa pers yang dilakukan pada Jumat (17/8/2018) bahwa akan ada lima pemain yang dipastikan mengisi starting line up dalam laga tandang Juventus nanti.

Kelima pemain tersebut adalah Cristiano Ronaldo, Wojciech Szczesny, Miralem Pjanic, Joao Cancelo, dan Alex Sandro. "Laga lawan Chievo Verona Ronaldo, Szczesny, Pjanic, Cancelo, dan Alex Sandro semuanya akan bermain. Saya harus menilai (pemain) yang lain," ucap Massimiliano Allegri dikutip dari laman 101 Great Goals melalui Bolasport.com.

Artinya, dua pemain anyar Juventus kemungkinan besar akan melakoni laga debut di kandang Chievo Verona, Stadion Marcantonio Bentegodi.

Kedua pemain tersebut adalah Cristiano Ronaldo yang dibeli dari Real Madrid serta Joao Cancelo yang dibeli dari Inter Milan. Allegri pun mengungkapkan akan menerapkan strategi untuk melakukan pergantian pemain pertama pada menit ke-50.

Sang pelatih juga mengatakan bahwa pemain yang merumput di International Championship Cup kemungkinan besar akan bermain penuh.