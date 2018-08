Kofi Annan, Mantan Sekjen PBB Meninggal di Usia 80 Tahun Akibat Sakit

BANJARMASINPOST.CO.ID, ACCRA - Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-bangsa ( PBB), dilaporkan meninggal dunia.

Dilansir Kompas.com, kabar meninggalnya Kofi Annan itu diumumkan oleh Badan PBB untuk Migrasi melalui kicauan di Twitter, sebagaimana diwartakan CNN Sabtu (18/8/2018).

"Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan bahwa Kofi Annan, telah meninggal dengan tenang di usia 80 tahun," ujar badan migrasi PBB.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness...

— Kofi Annan (@KofiAnnan) August 18, 2018

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) MNCTV Liga Inggris Pekan 2, Tottenham vs Fulham Mulai Pukul 21.00 Wib

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV Liga Spanyol Malam Ini : Barcelona vs Alaves

Dalam keterangan tertulis Badan Migrasi PBB, Annan meninggal akibat terkena penyakit. Di saat terakhir, dia didampingi istrinya Nane, dan tiga anaknya, Ama, Kojo, dan Nina.

Annan menjabat sebagai sekjen ketujuh PBB pada periode 1 Januari 1997 hingga 31 Desember 2006 sebelum digantikan Ban Ki-moon. Setelah itu, dia menempati posisi sebagai Utusan PBB dan Liga Arab untuk Suriah pada 23 Februari hingga 31 Agustus 2012.

Pada 2001, dia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian bersama PBB karena usaha keras mereka dalam menciptakan perdamaian dunia.(KOMPAS)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Meninggal di Usia 80 Tahun",

(Penulis : Ardi Priyatno Utomo)