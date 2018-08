Saipul Jamil Dapat Potongan 4 Bulan Masa Tahanan, Siap Balas Dendam Jika Keluar Penjara

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pedangdut Saipul Jamil berbagi kebahagiaan di peringatan Hari Kemerdekaan ke-73 RI.

Saipul Jamil yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakat (LP) Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, ini mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan.

"Alhamdulillah tahun 2018 ini remisi saya dapat. Saya dapat remisi alhamdulillah selama empat bulan.

Remisi itu adalah hak dari warga binaan," kata Saipul Jamil kepada Kompas.com di LP Cipinang, Jumat (17/8/2018) siang.

Saipul Jamil dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus suap. (tribunnews.com)

Pada Juli 2017 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara terhadap Saipul. Pria yang akrab disapa Bang Ipul itu dinilai terbukti bersalah atas kasus pencabulan anak di bawah umur.

Saipul Jamil menambahkan, ia berharap bisa secepatnya menghirup udara bebas setelah mendapat remisi hari ini.

"Mudah-mudahan dengan dapat remisi itu makin diakumulasi. Insya Allah kalau enggak ada halangan, secepatnya deh pokoknya secepatnya he he he. Aku udah dua tahun enam bulan," ujarnya.

Ia menjelaskan apabila sudah bisa keluar dari LP Cipinang nanti, statusnya masih bebas bersyarat. Artinya, Saipul tetap dalam pantauan sampai ia bebas murni.

"Tetap dalam pantauan lembaga pemasyarakatan, tapi kami sudah ada di rumah dengan wajib lapor. Nanti dilihat kelakuan baik, sampai dikasih jangka waktu tertentu. Baru bebas murni," katanya.

Sebelumnya, Saipul Jamil mengaku merasa marah kepada orang-orang yang dulu mengaku teman, namun kini meninggalkannya saat tertimpa musibah.