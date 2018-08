Siaran Langsung Pembukaan Asian Games 2018, Semarak Budaya di Sekitar SUGBK, Live SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – PembukaanAsian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. di telah dimulai.

Dilansir Tribunjakarta.com, sebelum pembukaan Asian Games yang merayakan kesatuan dalam keragaman Asia dan menampilkan kekayaan budaya Indonesia sudah terasa di luar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Tiga jam sebelum acara dimulai sekitar pukul 16.00, pintu SUGBK sudah mulai dibuka untuk para penonton.

Dari luar GBK menuju area dalam GBK, telah berdiri booth-booth makanan, minuman dan produk-produk pakaian atau souvenir yang bertemakan Asian Games.

Para penonton pun terlihat asyik menikmati suasana di sekitar area GBK.

Bahkan, di pintu dua, mereka bisa menyaksikan lagu beberapa lagu diantaranya You Raise Me Up yang dipopulerkan oleh Josh Groban yang dipadu dengan alat musik tradisional Indonesia, Angklung yang dibawa sekitara puluhan orang baik dari yang muda hingga yang tua.

Tak ayal, para penonton yang hadir pun tak luput mengabadikannya baik dengan kamera handphone maupun kamera digital.

“Ini perpaduan musik yang bagus ya, Indonesia banget. Katanya opening nanti juga Indonesia banget. Jadi tidak sabar ingin lihat,” ujar Fandi salah satu satu pengunjung yang datang bersama keluarganya.

Usai menyaksikan hiburan di luar SUGBK, ribuan suporter langsung menuju ke pintu utama untuk masuk ke dalam SUGBK.

Acara pembukaan Asian Games 2018 sendiri akan dimulai tepat pukul 19.00. (Tribunnews.com/Abdul Majid)

