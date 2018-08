Trio Trengginas Liverpool di Eropa Ini Tak Perlu Dikhawatirkan Kekompakkannya

Trio Firmansah, Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah, melakukan sebebrasi setelah Mane mencetak gol ke gawang FC Porto pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Do Dragao, pada 14 Februari 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Liverpool, Juergen Klopp, yakin bahwa tak akan ada kecemburuan pribadi pada tiga pemain intinya.

Yakni Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah, yang diprediksi bisa saja merugikan klub.

Keberadaan Trio Firmansah Liverpool (Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah) bisa membuat klub-klub lain takut akan keganasannya.

Mereka menjadi trio paling trengginas di Eropa dengan total lesakan 91 gol di semua kompetisi yang diikuti Liverpool musim lalu.

Rinciannya 27 gol milik Firmino, 20 gol kepunyaan Mane, dan Salah hasilkan 44 lesakan.

Baca: Bursa Transfer Ditutup, Ini Daftar Lengkap Pemain dan Klub di Liga Italia 2018-2019

Kepentingan pribadi yang dibawa masing-masing bisa saja membuat persaingan internal berdampak pada ketidakharmonisan skuat.

Terlebih setelah berbagai penghargaan jatuh kepada Mohamed Salah, yang salah satunya gelar top scorer Liga Inggris musim lalu.

Namun, pelatih Juergen Klopp yakin tak akan ada persaingan antarpemain yang bakal menciptakan atmosfer runyam dalam timnya.

Baca: Tite Rekrut Pemain Muda di Timnas Brasil Tanpa Pemain Manchester City, Ini Alasannya

Pelatih Liverpool FC, Juergen Klopp (kedua dari kiri), memeluk Mohamed Salah seusai laga leg kedua semifinal Liga Champions kontra AS Roma di Stadion Olimpico, Roma, Italia pada 2 Mei 2018. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

"Mereka tak memperhitungkan gol orang lain. Mereka senang dan menikmati bermain bersama-sama. Itu bagus," kata Klopp dikutip BolaSport.com dari laman Four Four Two.

Menurutnya, baik Firmino, Mane atau Salah tak akan terganggu dengan jumlah gol salah satu di antaranya lantaran Klopp menilai bahwa mereka hanya ingin memenangi pertandingan.

"Hal ini bukan tentang persaingan di antara mereka. Mereka adalah kumpulan striker yang suka bermain bersama," ucapnya melanjutkan.

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com