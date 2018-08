Di sela-sela Car Free Day, Tim Srikandi Lantas Ini Sosialisasikan Ayo Bersepeda

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ada pemandangan menarik di area Car Free Day (CFD) di seputaran Masjid Sabilal Muhtadin Banjarmasin, Minggu (19/8/2018) pagi.

Beberapa anggota Srikandi Polwan Subdit Dikyasa Ditlantas Polda Kalsel berada di lokasi.

Bukan untuk razia namun ternyata keberadaan para polwan ini untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan Bike to School, to Work and to Sport.

Dirlantas Kombes E Zulpan melalui Kasubdit Dikyasa AKBP Nina Rahmi menuturkan bahwa kegiatan mereka pagi Minggu (19/8/2028) ini adalah untuk mengkampanyekan Bike to School, to Work and to Sport kepada seluruh masyarakat, khususnya yang saat itu sedang berada di area CFD yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas di area tersebut.

"Dengan harapan melalui kegiatan sosialisasi transportasi Sehat Merakyat (TSM) tersebut dapat membuat tubuh yang sehat, mengurangi polusi udara dan dapat mengatasi kemacetan serta mengurangi jumlah fatalitas korban akibat lakalantas kendaraan bermotor," ucap Nina .

Kemudian diharapkan TSM bagi warga Banua tidak hanya dilakukan oleh generasi tua seperti pada komunitas sepeda onthel namun juga oleh generasi muda yang tergabung dalam Komunitas BMX Free Style dan Komunitas Skate Board yang saat itu ada di Area CFD.

