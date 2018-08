Lagu Indonesia Raya Saat Opening Asian Games 2018 Dikagumi Masyarakat Korea Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sukses pembukaan atau opening Asian Games 2018, Sabtu (18/8/2018) malam membuat banyak pihak terkagum-kagum.

Tak hanya penampilan para artis pendukungnya seperti Tulus, Via Vallen, Rossa, Raisa, dan lainnya serta penampilan Presiden Joko Widodo menaiki motor gede bak adegan film action Hollywood, tetapi juga lagu Indonesia Raya.

Lagu kebangsaan Indonesia ini membuat kagum masyarakat luar negeri yang menyaksikannya seperti warga Korea Selatan.

Hal itu diposting oleh seorang warganet, @cacingdiperut3 di Twitter, Sabtu (18/8/2018).

“kalian bisa cari pake keyword "인도네시아 국가" yang artinya "lagu kebangsaan Indonesia" disana orang korea banyak muji lagu kita juga~~ proud to be Indonesian!” tulisnya.

Dia juga menyertakan beberapa foto tangkapan layar tentang komentar-komentar positif orang-orang Korea terhadap lagu Indonesia Raya.

Beberapa warganet kemudian menanggapi postingan ini, bahkan ada juga orang Korea yang turut berkomentar.

@shim920 : It very clever and amazing! I’m surprised that scene. Oh...Terima kasih!

@oyaoyaoya_ : Soalnya korea sama indo kan bulannya barengan pas merdeka. Mereka 15 kita 17.

Postingan ini hingga Minggu (19/8/2018) telah di tweet ulang sebanyak 1.348 dan disukai oleh 759 warganet.

