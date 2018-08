Akrabnya Iko Uwais dan Mark Wahlberg Saat Promosikan Film Mile 22, Mark Bilang Tak Sabar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Film terbaru Iko Uwais bakal segera tayang di bioskop-bioskop Tanah Air, besok Selasa (21/8/2018).

Film yang dibintanginya bersama aktor Hollywood, Mark Wahlberg itu berjudul Mile 22.

Iko memposting videonya mempromosikan film itu di Instagramnya, @iko.uwais, Minggu (19/8/2018).

Tampak di video itu ada Mark Wahlberg.

Iko dan Mark tampak akrab sekali saat mempromosikan film tersebut.

Baca: Suasana Mencekam di Mekkah Saat Badai Angin dan Hujan Deras, Kiswah Kakbah Tersingkap dan Sobek

Mark bahkan bercanda dengan Iko dan mereka tertawa bareng.

Mark mengatakan tak sabar ingin segera datang ke Indonesia ke rumah Iko.

“Cant wait to come to Indonesia,” ujarnya yang disambut senyum oleh Iko.

Dia lalu bertanya apakah nanti Iko akan mengundangnya ke Indonesia.

Baca: 48 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2018, Cocok untuk Facebook, Instagram, Twitter dan WhatsApp

“You gonna invite me?” tanyanya.