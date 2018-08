Hasil AS Roma Vs Torino, Gol Edin Dzeko Bawa AS Roma Menang Atas Torino, Skor Akhir 1 - 0

Striker AS Roma Edin Dzeko merayakan gol ke gawang Shakhtar Donetsk dalam partai Liga Champions di Stadion Olimpico, Roma, 13 Maret 2018.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Liga Italia pekan perdana, AS Roma vs Torino berakhir untuk keunggulan AS Roma dengan skor tipis 1-0 lewat gol Edin Dzeko.

Dilansir BolaSport.com, Pada ertandingan yang berlangsung di Stadion Olimpico Grande Torino, Turin, Italia, Minggu (19/8/2018) waktu setempat, AS Roma menang berkat gol tunggal Edin Dzeko pada menit ke-89 dalam pertandingan itu.

Catatan yang dihimpun BolaSport.com dari Goal menunjukkan bahwa I Giallorossi mendominasi penguasaan bola dengan 57 persen.

Namun, Torino nyaris mengimbangi Dzeko dkk untuk urusan produktivitas. Torino memiliki 6 tembakan on target, sementara Torino punya 4 sepanjang laga.

AS Roma turun dengan dua pemain baru mereka, Robin Olsen dan Javier Pastore.

Hasilnya, pada awal babak pertama, Pastore langsung mengancam gawang Torino. Edin Dzeko pun sempat menciptakan umpan untuk Aleksandar Kolarov dari luar kotak penalti.

Apes bagi tim ibukota Italia tersebut, tidak satupun dari peluang itu berbuah gol.

Torino sempat ganti mengancam saat laga memasuki menit ke-39 ketika Tomas Rincon melepas tendangan dari sisi kanan kotak penalti AS Roma.

Peluang pemain bernomor punggung 88 tersebut juga mentah dan hanya membentur tiang gawang.

Babak pertama berakhir dengan kedudukan 0-0 bagi kedua tim.