Jadwal Siaran Langsung (Live) Crystal Palace vs Liverpool Liga Inggris - Live Bein Sports 1

Jadwal Siaran Langsung (Live) Crystal Palace vs Liverpool Liga Inggris Malam Ini - Live Bein Sports 1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris malam ini menyajikan pertandingan Crystal Palace vs Liverpool yang jadi penutup pekan 2 Selasa (21/8/2018) dinihari.

Pertandingan Crystal Palace vs Liverpool disiarkan langsung (live) Bein Sports 1. Sedangkan live streaming Crystal Palace vs Liverpool bisa diakses lewat situs penyedia live streaming, di antaranya supersoccer.tv, yalla-shoot.com, tvonlinebola.com, tvbersama.com dan lainnya.

Dilansir BPost Online dari Bolasport, Penyerang Liverpool, Roberto Firmino, meyakini bahwa timnya bisa memenangi Liga Inggris musim ini.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018 - Tambah 1 Perak Indonesia Peringkat 3

Liverpool mengakhiri musim lalu di posisi empat klasemen akhir Liga Inggris, dengan mengoleksi 75 poin.

Klub besutan pelatih Juergen Klopp itu pun terpaut 25 poin dengan sang kampiun, Manchester City.

Memang, terakhir kali The Reds memenangi Liga Inggris sudah sangat lama yakni musim 1989-1990.

Meskipun begitu, pada musim ke-58 Liverpool di kasta tertinggi Liga Inggris, sang penyerang Roberto Firmino, yakin bahwa trofi Premier League bakal dibawa pulang Tim Merseyside Merah.

Baca: Klasemen Akhir Grup A Asian Games 2018 : Timnas U-23 Indonesia Juara, vs UEA di 16 Besar

"Tentu mimpi saya adalah menghadirkan trofi Liga Inggris bersama Liverpool, dan itulah yang sedang kami usahakan," ucap Firmino dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Kami telah memperlihatkan dalam semusim terakhir bahwa impian kami dapat direalisasikan, sehingga kami dapat kembali ke jalur memenangkan gelar. Tahun ini kami tak boleh gagal, dan itu adalah sikap para pemain," katanya melanjutkan.

Menurutnya, kini Liverpool lebih siap menghadapi musim kompetisi 2018-2019.

Sebab, timnya mendapatkan tambahan amunisi pemain baru yang siap memberikan segalanya untuk memberikan perbaikan performa.

"Saya juga berpikir bahwa kami telah memiliki tim yang lebih baik daripada musim lalu dan para pemain bari akan meningkatkan performa tim," ucap striker timnas Brasil ini.

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) SCTV Timnas U-23 Indonesia vs UAE Babak 16 Besar Asian Games 2018

(banjarmasinpost/rahmadhani)