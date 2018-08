Link Live Streaming Indosiar Badminton Asian Games 2018 Indonesia vs Korsel Senin (20/8) 09.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan live streaming Indosiar perjuangan tim beregu putra dan tm beregu putri Indonesia di cabang bulutangkis (badminton) Asian Games 2018 yang masuk babak perempatfinal hari ini Senin (20/8/2018).

Siaran langsung dan live streaming Indosiar cabang bulutangkis (badminton) Asian Games 2018 via streaming Vidio.com akan dimulai pukul 09.00 WIB untuk tim beregu putri Indonesia vs Korea Selatan (Korsel). Sedangkan Tim Beregu putra Indonesia vs India pukul 14.00 WIB. Link live streaming Indosiar cabang bulutangkis (badminton) di Asian Games 2018 dapat di akses pada akhir berita.

Hari ini baik tim putra maupun putri akan berlaga, dimana dilansir dari laman resmi PBSI seluruh laga akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Siaran langsung bulutangkis (badminton) Asian Games 2018 akan dimulai dengan penampilan tim putri Indonesia yang akan melawan Korea Selatan.

Tim putri lolos setelah mengalahkan Hongkong di babak pertama semalam.

Kemenangan atas tim Hong Kong di babak 16 besar menjadi modal kepercayaan diri bagi tim putri Indonesia di laga beregu Asian Games 2018.

Gregoria Mariska Tunjung membuka kemenangan tim dengan mengamankan partai pertama atas Cheung Ngan Yi, dengan skor 19-21, 21-8, 21-18.

Pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu menambah keunggulan timnya menjadi 2-0 setelah memetik kemenangan 21-14, 21-11, dari Ng Tsz Yau/Yuen Sin Ying. Fitriani menjadi penentu kemenangan tim Indonesia setelah mengalahkan Yip Pui Yin, 18-21, 21-13, 21-10.

"Tim putri sudah berjuang dengan baik, mereka menunjukkan semangat untuk menang, khususnya tunggal putri yang selama ini agak kurang dalam prestasi. Sebelumnya kami perkirakan kalau menang itu skornya 3-1 atau 3-2," kata Susy Susanti, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI dilansir Bpost Online dari laman resmi PBSI.

Kemenangan atas Hong Kong disebut Susy dapat menjadi modal untuk menghadapi tim Negeri Ginseng.