Link Live Streaming Indosiar Badminton Asian Games 2018 - Tim Putra Indonesia vs India Jam 14.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tonton dan saksikan live streaming Indosiar bulutangkis Asian Games 2018 Tim beregu putra Indonesia vs India pada perempat final nomor beregu putra cabor bulu tangkis Asian Games 2018.

Selain Indosiar, live streaming badminton Asian Games 2018 Tim beregu putra Indonesia vs India dapat diakses melalui streaming Vidio.com.

Link live streaming Indosiar dan Vidio.com badminton Asian Games 2018 tim beregu putra Indonesia vs India dapat diakses pada akhir berita.

Tim Beregu Putra Indonesia akan berusaha memperoleh kemenangan pada pertandingan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018 Usai Lindswell Kwok Tambah Emas Indonesia

Di atas kertas, tim putra Indonesia diunggulkan ketimbang India yang menjadi unggulan keenam.

Pada partai pertama, tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Kidambi Srikanth.

Pada partai kedua, ganda putra nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Setty.

Baca: Tata Cara & Niat Shalat Idul Adha 2018 dalam Bahasa Arab Berserta Terjemahannya

Sedangkan Jonatan Christie akan berhadapan dengan HS Prannoy di pertandingan ketiga sektor tunggal putra.

Pertandingan tim putra Indonesia kontra India akan belangsung pada pukul 14.00 WIB.

Adapun BolaSporter bisa menonton pertandingan di stasiun televisi Indosiar.

Berikut order of play team antara tim putra Indonesia dan India:

MS1: Anthony Sinisuka Ginting vs Srikanth Kidambi

MD2: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Satwik Sairaj Rankireddy/Chirag Setty

MS3: Jonatan Christie vs Prannoy HS

MD4: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Manu Attri/Sumeeth Reddy Buss

MS4: Ihsan Maulana Mustofa vs Sai Praneeth

Link live streaming Indosiar dan Vidio.com badminton Asian Games 2018 tim beregu putra Indonesia vs India dapat diakses di tautan berikut

Link Live Streaming Vidio.com Badminton Asian Games 2018

Link Live Streaming Indosiar Badminton Asian Games 2018