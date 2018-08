Sabrina Chairunnisa Hadiri Ultah Ibunda Deddy Corbuzier, Didoakan Berjodoh dan Dapat Restu!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sabrina Chairunnisa turut hadir saat perayaan ultah ibunda Deddy Corbuzier, Heni Wati Corbuzier, genap berusia 82 tahun.

Minggu (19/8/2018), ibunda Deddy Corbuzier, Heni Wati Corbuzier, genap berusia 82 tahun. Keluarga Deddy merayakan momen tersebut di sebuah restoran mewah.

Heni terlihat cantik dengan mengenakan dress penuh payet berwarna biru tua. Tak mau ketinggalan, kekasih Deddy Corbuzier, Sabrina Chairunnisa juga turut hadir dalam acara ini.

Sabrina terlihat datang dengan mengenakan dress warna putih.

Momen membahagiakan tersebut diunggah Sabrina di akun Instagram.

Ia bersama Heni berfoto bersama di depan kue ulang tahun bertema uang dan emas.

Terlihat akrab, Sabrina memeluk calon mertuanya tersebut.

Lewat caption yang ia tulis, Sabrina memberikan selamat dan meminta Heni agar tidak mengkhawatirkan soal usia.

"Happy birthday @mastercorbuzier 's Mom (emoji)

.

Another year has been added to ur age...

Dont worry, its only a number..