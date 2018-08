Aktor Asal Banua Jadi Pengacara di Sinetron RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor asal Banua, Angga Ryan Putra kembali mendapat peran penting striping di sinetron RCTI berjudul Cinta Yang Hilang yang tayang setiap hari pukul 18.45 WIB.

Dalam hal ini Angga berperan sebagai Anton seorang pengacara yang baru kali ini mendapatkan peran tersebut. Angga mengatakan merasa tertantang dan terus berusaha mendalami karakter yang baru ini.

Tawaran untuk adu peran ujar Angga bakal kembali datang di bulan depan dia juga sudah mulai jalan lagi striping terbaru berjudul Cintamu Rinduku yang juga tayang di RCTI.

Di sana Angga juga berperan sebagai manager. Selain sinetron kesibukan Angga di Jakarta juga Iklan dan model.

"Kesibukan disini lumayan padat," kata dia.

Sebenarnya Angga sudah pesan tiket buat lebaran haji di daerah Banjarmasin tapi di karena kan masih ada kesibukan disini dia menurunkan niatnya.

"Jadi Angga terpaksa gak jadi balik. Ya begitu harus ada pengorbanan demi pilihan," lanjut dia.

Sejak 11 April 2017 lalu adalah awal Anhga memulai kariernya dengan merantau ke Jakarta merintis dari nol hingga sekarang.

"Alhamdullilah semua mengalir," lanjut dia.

Angga jug terus belajar memberikan terbaik untuk membawa nama harum banua ke nasional hingga internasional suatu hari nanti.

Lelaki kelahiran Banjarmasin, 3 Maret 1991 cukup sering main sinetron, FTV dan acara realita show berbagai televisi nasional hingga film layar lebar.

Sejak merantau ke Jakarta, Angga tampil di acara realita Show Take Me Out Indonesia di ANTV, Sinetron Iih Serem Guling Jadi Pocong sebagai Adit di RCTI, Oke Jek di Net TV, Tak Kasat Mata, Gali Lobang Tutup Lobang, Anak Langit, Jodoh Wasiat Bapak di ANTV sebanyak dua episode.

Lalu, main di FTV Seribu Kisah judulnya 1 atap 2 Cinta berperan sebagai Jaka, FTV Cantik Cantik Bikin Patah Hati berperan sebagai Bowo peran utama.

Kisah nyata di Trans 7 berperan sebagai Jaka juga judulnya tragedi semanggi satu. Lalu acara Takdir sebagai peran utama tragedi bom Bali. Mata Batin judulnya Kebakaran sebagai Erwin peran utama.

Selain main di FTV, sinetron dan lain-lain, Urang Banjar ini juga menjadi model video clip dan model catwalk Jakarta.

Sebelumnya di tahun 2014, Angga juga pernah main film nasional Mama Cantik Bikin Galau, Mendadak Tajir, Bos Galak. (banjarmasinpost.co.id/khairil rahim)