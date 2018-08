Bidik Turis Asing dan Backpacker, Aldi Kenalkan Produknya di Website Luar Negeri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Diakui owner Amelindo Bike Rent, Rizaldi Ilman, sewa motornya tidak pernah sepi peminat karena promosi yang gencar melalui website dan jejaring sosial.

Sesuai segmen yang dibidik, pihaknya juga memiliki strategi merangkul perhotelan di kawasan Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura.

"Kami mengajak kerja sama hotel-hotel yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura karena pangsa pasar kami lebih banyak orang luar Kalsel, seperti turis," ucapnya.

Baca: Amalan-amalan Sunnah Menyambut Idul Adha 2018, Termasuk Tidak Makan Sebelum Sholat Ied

Baca: Jawaban Bahasa Inggris Iis Dahlia Usai Dicibir soal Fatin Sidqia Tampil di Opening Asian Games 2018

Baca: Kronologi Pemain Basket Jepang yang Dipulangkan dari Asian Games 2018 karena Diduga Bayar PSK

Selain itu Aldi berstrategi dengan memperkenalkan produknya melalui iklan di website luar negeri.

Sasarannya tentu saja para turis dan backpacker yang ingin berkunjung ke Kalsel.

Saat ini Aldi bisa menyewakan sepeda motor hingga kepada tiga orang dalam satu hari.

"Rata-rata dalam sehari ada tiga orang yang menyewa sepeda motor di tempat kami, dan dalam satu minggu bisa mencapai 25 orang," tuturnya.

Persyaratan Sewa Motor Online

Amelindo Bike Rent

- Sepeda motor jenis manual tarifnya Rp 75 ribu per 24 jam, jenis matik Rp 100 ribu per 24 jam, Nmax Rp 175 ribu per 24 jam, dan jenis sport seperti motor Ninja atau trail Rp 250 ribu per 24 jam.

- Ada tarif khusus jika menyewa dalam waktu lama, seperti seminggu atau sebulan.

- Siapkan 35 sepeda motor di Banjarmasin dan Banjarbaru.

- Syarat sewa menyerahkan dua identitas yang sama yaitu KTP dan NPWP/STNK/Passpor/BPJS/Askes/SIM C/KTM.