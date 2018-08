Daftar Contoh Ucapan Selamat Idul Adha 2018 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ucapan Selamat Idul Adha 2018 tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, namun kamu juga bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris.

Momen Hari Raya Idul Adha 2018 ini bisa dirayakan dengan ucapan selamat atau bermaafan dengan teman, saudara, keluarga, tetangga, dan orang-orang yang anda cintai.

Kali ini Banjarmasinpost.co.id telah menghimpun kumpulan ucapan selamat Idul Adha 2018 dalam Bahasa Inggris dari berbagai sumber.

Simak ucapan selamat Idul Adha 2018 :

1. Faith makes all the things possible

Hope makes all things work

Love makes all things beautiful

May you have all of them

Happy Eid Al Adha

Artinya:

Keyakinan membuat segalanya menjadi mungkin

Harapan membuat segalanya bekerja

Cinta membuat segalanya indah

Semoga kamu memiliki semuanya

Selamat hari raya idul adha

2. On this Holy Occasion of Idul Adha

May the blessing of Allah lighten up your way

And lead you into happiness and peace

Have a very joyful Eid al Adha to you

Artinya:

Di hari Idul Adha yang suci ini

Semoga berkah Allah menuntun langkahmu

Kepada kebahagiaan dan kedamaian

Semoga hari idul adhamu menyenangkan

3. Purify your hearts with the remembrance

Enlightened soul with love

Through the day with a smile

Set step with gratitude

Purify heart with apology

Happy Eid al Adha to you

Artinya:

Sucikan hatimu dengan renungan

Cerahkan jiwamu dengan cinta kasih

Lalui hari dengan senyuman

Atur langkahmu dengan rasa syukur

Serta sucikan hatimu dengan membuka pintu maaf

Selamat hari raya idul adha untukmu