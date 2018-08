Jadwal Live Indosiar Semifinal Bulutangkis Beregu Putra Asian Games 2018 - Indonesia vs Jepang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tim beregu putra Indonesia vs Jepang akan tersaji di babak semifinal bulu tangkis pada Asian Games 2018.

Adapun laga semifinal antara tim putra Indonesia dan Jepang bakal berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (21/8/2018). Laga ini disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Tim putra Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal usai mengalahkan India pada babak perempat final.

Menghadapi wakil negeri Samurai, Indonesia tidak melakukan perubahan line up seperti babak sebelumnya.

Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, dan Ihsan Maulana Mustofa tetap menjadi andalan Indonesia di sektor tunggal putra.

Sedangkan di sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto akan menjadi tumpuan Indonesia.

Jepang memang lebih diunggulkan di sektor tunggal putra, mengingat Kento Momota, Kenta Nishimoto memiliki peringkat lebih baik daripada Anthony dkk.

Pertandingan babak semifinal nomor beregu putra bakal berlangsung pada pukul 18.00 WIB dan disirakan langsung oleh Indosiar.

Berikut line up tim putra Indonesia vs Jepang.

MS1: Anthony Sinisuka Ginting vs Kento Momota

MD1: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda

MS2: Jonatan Christie vs Kenta Nishimoto

MD2: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko

MS3: Ihsan Maulana Mustofa vs Kanta Tsuneyama

Jadwal Indonesia vs Jepang

