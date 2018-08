Tarif Sewa Berdasarkan Jenis Motor dan Lama Pemakaian

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - SELAIN kemudahan cara pemesanan dan syarat sewa, hal lain yang menarik bagi konsumen sewa motor online adalah tarif yang cukup terjangkau.

Tarif dihitung berdasarkan jenis motor yang dipilih dan lama pemakaian.

Owner Amelindo Bike Rent, Rizaldi Ilman, misalnya mematok tarif sewa beragam sesuai jenis motor yang dipilih konsumen.

Untuk sepeda motor jenis manual tarifnya Rp 75 ribu per 24 jam, jenis matik Rp 100 ribu per 24 jam, Nmax Rp 175 ribu per 24 jam, dan jenis sport seperti motor Ninja atau trail Rp 250 ribu per 24 jam.

"Tapi kalau menyewa dalam waktu lama, seperti seminggu atau sebulan harganya sedikit kami longgarkan," jelasnya.

Dalam menunjang bisnisnya, Aldi menyiapkan 35 sepeda motor yang disediakan di dua wilayah yakni Banjarmasin dan Banjarbaru.

Sementara itu di BBC Sewa Motor Banjarmasin, tarif mulai Rp 80 ribu sampai Rp 120 ribu per hari, tergantung jenis dan merek motor.

"Untuk jenis motor 110 cc Rp 80 ribu per hari, sedangkan yang 125 cc sampai 150 cc Rp 100 ribu sampai Rp 120 ribu per hari," ujarnya.

Syarat menyewa motor di tempatnya hanya menyerahkan identitas asli seperti KTP, SIM, atau NPWP, selain itu penyewa bersedia difoto saat pengambilan motor.