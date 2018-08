BANJARMASINPOST.CO.ID - Cucu Jokowi Dijodohkan dengan Anak Raisa, Jawaban Gibran Rakabuming Bikin Kaget

Penyanyi, Raisa Andriana dikabarkan tengah hamil usai videonya dengan Hamish Daud diunggah di akun youtube pada Senin, 20 Agustus 2018 lalu.

Seketika, kabar Raisa hamil menjadi trending di youtube dan heboh di media sosial.

Pelantun lagu Could it be love itu tengah mengandung anak pertamanya setelah menikah dengan Hamish Daud.

Kabar bahagia itu turut dibagikan Raisa di kanal YouTube miliknya, Raisa6690, Senin (20/8/2018).

Tampak di video itu, Raisa berdiri di dalam toilet dan menyimpan kamera di depannya.

Ia lalu memanggil suaminya, Hamish Daud untuk masuk ke kamar mandi.

Hamish lalu masuk dan melihat ada kamera di dalam toilet.

Setelah itu, Raisa memperlihatkan testpack kepada suaminya tersebut.

Melihat itu, Hamish Daud terlihat langsung terkejut dan seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat.