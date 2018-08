Hasil Undian (Drawing) Ganda Campuran Bulutangkis Asian Games 2018 - Tontowi/Liliyana vs Bye

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil undian atau drawing bulutangkis ganda campuran Asian Games 2018 telah dirilis.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir menjadi unggulan ketiga pada Asian Games 2018.

Berdasarkan hasil undian yang digelar Rabu (22/8/2018), Tontowi/Liliyana langsung lolos ke babak kedua.

Tontowi/Liliyana memiliki potensi berjumpa dengan unggulan pertama, Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) pada babak semifinal.

Di sisi lain, unggulan kedua di nomor ganda campuran yakni wakil China, Wang Yilyu/Huang Dongping, yang juga langsung lolos ke babak kedua.

Liliyana Natsir dan Tontowi Ahmad (badmintonindonesia.or.id)

Selain Tontowi/Liliyana, Indonesia juga mengandalkan pasangan Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto.

Keduanya harus melakoni babak pertama terlebih dahulu dan berhadapan dengan pasangan Nepal, Ratnajit Tamang/Nangsal Tamang.

Laga babak pertama nomor ganda campurang mulai dipertandingkan pada Kamis (23/8/2018) di Istora Senayan, Jakarta.

Berikut hasil drawing nomor ganda campuran Asian Games 2018:

Zheng Siwei/Huang Yaqiong (CHN) vs Bye

N. Phuangphuapet/Puttita Supajirakul (THA) vs Lee Yang/Hsu Ya Ching (TPE)

Takuro Hoki/Koharu Yonemoto (JPN) vs Bye

Sachin Dias/T. Hendahewa (SRI) vs Tuan Duc Do/Nhu Thao Pham (VIE)

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) vs Bye

T. Mohamed/F. Abdul Razzaq (MDV) vs Seo Seung Jae/Chae Yujung (KOR)

Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (MAS) vs Pranaav Jerry Chopra/Reddu N. Sikki (IND)

Dipesh Dhami/Jessica Gurung (NEP) vs Lee Chun Hei R./Chau Hoi Wah (HKG)

S. Rankireddy/Ashwini Ponnappa (IND) vs D. Puavaranukroh/S. Taerattanachai (THA)

Ratnajit Tamang/Nangsal Tamang (NEP) vs Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto (INA)

Wang Chi-Lin/Lee Chia Hsin (TPE) vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (MAS)

Bye vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (HKG)

Choi Solgyu/Shin Seung Chan (KOR) vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (JPN)

Bye vs Rizwan Azam/Saima Wagas (PAK)

Pui Ngai Che/Xue Xin Gong (MAC) vs Sarim Mohamed/M. Shahurunaz (MDV)

Bye vs Wang Yilyu/Huang Dongping (CHN)

