Hasil Undian (Drawing) Ganda Putra Bulutangkis Asian Games 2018 - Marcus/Kevin Langsung Babak Kedua

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil undian atau drawing ganda putra cabang olahraga bulutangkis Asian Games 2018 sudah dirilis.

Pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menjadi andalan indonesia pada cabor bulu tangkis kategori individu nomor ganda putra Asian Games 2018.

Adapun kategori individu Asian Games 2018 mulai dipertandingkan pada Kamis (23/8/2018) di Istora Senayan, Jakarta.

Ganda putra andalan Indonesia, Marcus Gideon/Kevin Sanjaya yang merupakan unggulan pertama berhak langsung lolos ke babak kedua.

Selain Marcus/Kevin, dua ganda putra China, Liu Cheng/Zhang Nan dan Li Junhui/Liu Yuchen, juga akan mendapatkan bye.

Pada babak kedua, Marcus/Kevin berpotensi berhadapan dengan ganda Jepang, Takuto Inoue/Yuki Kaneko.

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhamad Rian Ardianto akan menjalani laga dari babak pertama.

Fajar/Rian dijadwalkan berhadapan dengan ganda putra Mongolia, K. Byambajav/Bardavaa Munkhbat.

Berikut hasil drawing nomor ganda putra Asian Games 2018:

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs Bye

M. Bhatti/Azeem Sarwar (PAK) vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (JPN)

Sumiyasuren E/Temuulen G (MGL) vs Bikash S./Nabin S. (NEP)

Kittinupong K./D. Puavaranukroh (THA) vs Goh V. Shem/Tan Wee Kiong (MAS)

Liu Cheng/Zhang Nan (CHN) vs Bye

Lee Jhe-Huei/Lee Yang (TPE) vs Sarim Mohamed/H. Zayan Shaheed (MDV)

Dinuka K./Niluka K. (SRI) vs Choi Solgyu/Min Hyuk Kang (KOR)

Chung Yonny/Tam Chun Hei (HKG) vs S. Rankireddy/Chirag Shetty (IND)

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs K. Byambajav/Batdavaa Munkhbat (MGL)

Chen Hung Ling/Wang Chi-Lin (TPE) vs Kim Won Ho/Seo Seung Jae (KOR)

Lee Chu H. Reginald/Or Chin Chung (HKG) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (MAS)

Tinn Isriyanet/Kittisak Namdash (THA) vs Takeshi Kamura/Keigo Sonoda (JPN)

Pul Ngai Che/Pang Fong Pui (MAC) vs Sachin Dias/B. Goonethilleka (SRI)

Dipesh Dhami/Ratnajit Tamang (NEP) vs Rizwan Azam/Sulehri Kashif Ali (PAK)

Attri Manu/Reddy B. Sumeeth (IND) vs T. Mohamed/M. Rasheed (MDV)

Bye vs Li Junhui/Liu Yuchen (CHN)

