Hasil Undian (Drawing) Ganda Putri Bulutangkis Asian Games 2018 - Greysia/Apriyani Langsung Babak II

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil undian atau drawing bulutangkis ganda putri Asian Games 2018 telah dirilis.

Ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, menjadi unggulan keempat pada cabang olahraga (cabor) bulu tangkis kategori individu nomor ganda putri Asian Games 2018.

Dengan status unggulan tersebut, maka Greysia Polii/Apriyani Rahayu berhak langsung lolos ke babak kedua setelah mendapat bye.

Andai terus melaju, Gresysia/Apriyani memiliki potensi untuk berhadapan dengan Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi di babak semifinal.

Selain Greysia/Apriyani, Indonesia juga menurunkan Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta pada nomor tersebut.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu (istimewa)

Pasangan Indonesia itu harus melewati babak pertama terlebih dahulu dengan melawan ganda putri Maladewa, F. Abdul Razzaq/F. Abdul Razzaq.

Jika mampu mengalahkan ganda putri Maladewa, Della/Rizki sudah ditunggu unggulan pertama, Yuki Fukushuma/Sayaka Hirota (Jepang).

Seperti nomor lainnya, nomor ganda putri juga mulai dipertandingkan pada Kamis (23/8/2018) di Istora Senayan, Jakarta.

Berikut hasil drawing nomor ganda putri Asian Games 2018:

Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (JPN) vs Bye

Della Destiara Haris/Rizki Amelia Pradipta (INA) vs A. Abdul Razzaq/F. Abdul Razzaq (MDV)

Rana Abu Harbesh/Shatha Almutairi (KSA) vs Bye

Sehra Akram/Mahoor Shahzad (PAK) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (KOR)

Chen Qingchen/Jia Yifan (CHN) vs Bye

Jessica Gurung/Nangsal Tamang (NEP) vs J. Kititharakul/Rawinda Prajongjai (THA)

Ng Wing Yung/Yeung Nga Ting (HKG) vs Ashwini Ponnappa/Reddy N. Sikki (IND)

Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (MAS) vs Chen Hsiao Huan/Hu Ling Fang (TPE)

Xue Xing Gong/Weng Chi Ng (MAC) vs Hsu Ya Ching/Wu Ti Jung (TPE)

T. Hendahewa/Kavidi Sirimannage (SRI) vs Tang Jinhua/Zheng Yu (CHN)

Rutaparma Panda/Arathi Sara Sunil (IND) vs C. Chaladchalam/Phataimas Muenwong (THA)

Bye vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu (INA)

Ng Tsz Yau/Yuen Sin Ying (HKG) vs Kim Hye Rin/Kong Hee Yong (KOR)

Bye vs Amita Giri/Rasila Maharjan (NEP)

Ghazala Saddique/Saima Wagas (PAK) vs Neela Najeeb/M. Shahurunaz (MDV)

Bye vs Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi (JPN)