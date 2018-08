Hasil Undian (Drawing) Tunggal Putra Badminton Asian Games 2018 - Ujian Berat Wakil Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil undian atau drawing cabang olahraga (cabor) bulu tangkis kategori perorangan atau tunggal putra Asian Games 2018 telah dirilis.

Pada nomor tunggal putra, sebanyak 33 pebulu tangkis akan ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

Adapun Indonesia mengirimkan nama Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting sebagai wakil pada nomor tunggal putra Asian Games 2018.

Dari data yang didapat BolaSport.com, Jonatan Christie bakal langsung menghadapi lawan berat pada langkah perdananya.

Pebulu tangkis berusia 20 tahun itu dijadwalkan bakal berhadapan dengan unggulan pertama, Shi Yuqi (China).

Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting akan bertanding dengan lawan yang relatif lebih mudah, yakni Mehran Shahbazi asal Iran.

Laga nomor tunggal putra tersebut menurut rencana akan mulai digelar pada Kamis (23/8/2018) di Istora Senayan, Jakarta.

Berikut hasil drawing kategori individu nomor tunggal putra:

Shi Yuqi (CHN) vs Jonatan Christie (INA)

Khosit Phetpradab (THA) vs Niluka Karunaratne (SRI)

Kidambi Srikanth (IND) Wong Wing Ki Vincent (HKG)

Wang Tzu Wei (TPE) vs Tien Minh Nguyen (VIE)

Son Wan Ho (KOR) vs Ratnajit Tamang (NEP)

Azeem Sarwar (PAK) vs Lee Zii Jia (MAS)

Kenta Nishimoto (JPN) vs Khuvituguldur Byambajav (MGL)

Hussein Zayan Shaheed (MDV) vs Sayed Imran Meri (AFG)

Pang Fong Pui (MAC)/Batdavaa Munkhbat (MGL) vs Dinuka Karunaratna (SRI)

Mohamed Ajfan Rasheed (MDV) vs Ng Ka Long Angus (HKG)

Kantaphon Wangcharoen (THA) vs Pranoy H.S. (IND)

Cao Cuong Pham (VIE) vs Chou Tien Chen (TPE)

Heo Kwang Hee (KOR) vs Daren Liew (MAS)

M. Bhatti (PAK) vs Chen Long (CHN)

Anthony Sinisuka Ginting (INA) vs MEhran Shahbazi (IRI)

Bikash Shrestha (NEP) vs Kento Momota (JPN)