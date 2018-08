Hasil Undian (Drawing) Tunggal Putri Bulutangkis Asian Games 2018 - Wakil Indonesia Vs Lawan Mudah?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil undian atau drawing cabang olahraga bulutangkis tunggal putri Asian Games 2018 telah dirilis.

Indonesia menurunkan Gregoria Mariska Tunjung dan Fitriani pada cabang olahraga (cabor) bulu tangkis kategori individu pada nomor tunggal putri Asian Games 2018.

Berdasarkan hasil drawing, kedua tunggal putri Indonesia itu akan mendapatkan lawan yang di atas kertas kualitasnya masih di bawah mereka.

Dari informasi yang didapat BolaSport.com, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi tunggal putri Makau, Weng Chi Ng.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Rabu (22/8) Indonesia No 4 Sampai 10.30 WIB

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) Indosiar Final Badminton Asian Games 2018 Indonesia vs China

Baca: Hasil Undian (Drawing) Tunggal Putra Badminton Asian Games 2018 - Ujian Berat Wakil Indonesia

Baca: Jadwal & Link Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE di Asian Games 2018

Adapun Fitriani bakal meladeni perlawanan tunggal putri Sri Lanka, T. Hendahewa, pada babak pertama.

Andai keduanya mampu lolos dari babak pertama, Gregoria dan Fitriani sama-sama berpotensi bertemu dengan tunggal putri India.

Gregoria Mariska Tunjung bisa berhadapan dengan unggulan tiga, Pusarla V. Sindhu, dengan catatan keduanya lolos ke babak kedua.

Gregoria Mariska (badminton indonesia)

Sedangkan Fitriani kemungkinan bakal menghadapi tunggal putri andalan India lainnya, Saina Nehwal, pada babak kedua.

Sementara itu, Tai Tzu Ying (Taiwan) dan Akane Yamaguchi (Jepang) langsung lolos ke babak kedua lantaran status mereka sebagai dua unggulan teratas.

Berikut hasil drawing nomor tunggal putri Asian Games 2018:

Tai Tzu Ying (TPE) vs Bye

Cheung Ngan Yi (HKG) Rana Abu Harbesh (KSA)

Nozomi Okuhara (JPN) M. Shahurunaz (MDV)

He Bingjiao (CHN) vs Thuy Linh Nguyen (VIE)

Ratchanok Inatnon (THA) vs Jessica Gurung (NEP)

Sung Ji Hyun (KOR) vs Mahoor Shahzad (PAK)

Soraya Aghaehajiagha (IRI) vs Saina Nehwal (IND)

T. Hendahewa (SRI) vs Fitriani (INA)

Pai Yu Po (TPE) vs Nitchaon Jindapol (THA)

Kavidi Sirimannage (SRI) vs Shatha Almutairi (KSA)

Weng Chi Ng (MAC) vs Gregoria Mariska Tunjung (INA)

Thi Trang Vu (VIE) vs Pusarla V. Sindhu (IND)

Sehra Akram (PAK) vs Yip Pui Yin (HKG)

Se Young An (KOR) vs Chen Yufei (CHN)

Nangsal Tamang (NEP) vs F. Abdul Razzaq (MDV)

Akane Yamaguchi (JPN) vs Bye

Laga babak pertama bakal digelar pada Kamis (23/8/2018) di Istora Senayan, Jakarta.