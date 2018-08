Link Live Streaming Indosiar Indonesia vs China, Final Bulutangkis Beregu Putra Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ayo tonton siaran langsung dan live streaming Indosiar Indonesia vs China di Final Bulutangkis (Badminton) Asian Games 2018 beregu putra yang berlangsung hari ini Rabu (22/8/2018).

Siaran langsung dan live streaming Indosiar final bulutangkis Asian Games 2018 antara Indonesia vs China juga via streaming Vidio.com akan dimulai pukul 18.00 WIB. Link live streaming Indosiar dan Vidio.com Indonesia vs China di final bulutangkis Asian Games 2018 dapat diakses pada tautan yang ada di akhir berita.

Baca: Jadwal & Live Streaming Indosiar Indonesia vs China, Final Beregu Putra Bulutangkis Asian Games 2018

Tim putra Indonesia berhasil lolos ke partai final bulu tangkis kategori beregu Asian Games 2018.

Pada babak semifinal, Selasa (21/8/2018), tim putra Indonesia berhasil menang atas Jepang.

Marcus Fernaldi Gideon dkk berhasil menang atas Negeri Samurai dengan skor 3-1.

Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menjadi satu-satunya yang menelan kekalahan dari wakil Jepang.

Pada partai final, tim putra Indonesia berhadapan dengan China di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (22/8/2018).

Dilansir BPost Online dari Bolasport, dalam laga perebutan medali emas kategori beregu putra, Indonesia tidak melakukan perubahan susunan pemain.

Baca: Hasil Undian (Drawing) Ganda Campuran Bulutangkis Asian Games 2018 - Tontowi/Liliyana vs Bye

Baca: Hasil Undian (Drawing) Ganda Putri Bulutangkis Asian Games 2018 - Greysia/Apriyani Langsung Babak II

Baca: Hasil Undian (Drawing) Ganda Putra Bulutangkis Asian Games 2018 - Marcus/Kevin Langsung Babak Kedua

Baca: Hasil Undian (Drawing) Tunggal Putri Bulutangkis Asian Games 2018 - Wakil Indonesia Vs Lawan Mudah?

Baca: Hasil Undian (Drawing) Tunggal Putra Badminton Asian Games 2018 - Ujian Berat Wakil Indonesia

Di sektor tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting akan berhadapan dengan Shi Yuqi.

Adapun Jonatan Christie berhadapan dengan Chen Long, dan Ihsan Maulana Mustofa berhadapan dengan Lin Dan.