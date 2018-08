Agseisa Tampil di Prambanan Jazz, Bersama Band Current Mood Buka Pagelaran di Hari Kedua

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Apresiasi tinggi patut diberikan kepada Band beraliran jazz dari Banjarmasin, Current Mood. Mereka mampu menembus tampil diajang internasional Prambanan Jazz Festival 2018 di Candi Prambanan Jumat-Minggu (17-19/8/2018) lalu.

Band yang dimotori sang vokalisnya, Agseisa Galuh Putri ini tampil sebagai band pembuka di ajang tahunan di Hanoman Stage ini.

Agseisa mengatakan dalam ajang itu Current Mood menampilkan. Empat buah lagu yakni Side to side milik Ariana Grande

lalu Love on Top dari Beyonce, Best Part Daniel Caesar dan Heart Attack milik Demi Lovato.

"Kami membuka pagelaran Prambanan jazz hari kedua," ujar Agseisa.

Setelah Current Mood tampil di stage yang sama giliran Fariz RM , Monita Tahalea, Father n Son (Yovie Widiyanto feat Arsy dan Bianca Jodie).

Bagi Agseisa dia sangat bangga bisa tampil diajang tahunan ini sebab para musisi jazz ternama tampil dan ikut menyanyi bareng.

"Ini mimpi yang jadi kenyatàan, akhirnya bisa eksis di event jazz yang besar terwujud," kata Agseisa.

Agseisa berharap akan semakin banyak lagi musisi musisi Banua untuk tampil di event bagus ini termasuk eksis di panggung besar lainnya.

"Mari sama sama berlatih dan belajar lah," tambah Agseisa. (banjarmasinpost.co.id/Khairil rahim)