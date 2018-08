Anthony Ginting Cedera di Final Asian Games 2018, Shi Yuqi Jadi Sorotan Karena Lakukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lawan Anthony Ginting di final bulutangkis Asian Games 2018, Shi Yuki banjir pujian.

Tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting sukses menampilkan performa luar biasa di final tim beregu putra cabor bulu tangkis Asian Games 2018, Rabu (22/8/2018).

Dilansir Tribunstyle.com dari BolaSport.com, bertarung di Istora Senayan, Anthony Ginting turun sebagai tunggal putra pertama menghadapi wakil China, Shi Yuqi.

Bertarung menghadapi Shi Yuqi, Ginting sukses mencuri poin di set pertama dan menang dengan skor 21-14.

Baca: Hasil Akhir Final Bulutangkis Asian Games 2018, Gagal Emas, Indonesia vs China 1-3

Baca: Video Viral Momen Anthony Ginting Terkapar di Final Bulutangkis Asian Games 2018

Namun, di gim kedua Ginting harus menelan kekealahan dengan skor ketat 21-23.

Memasuki gim ketiga, Ginting hampir saja menang namun, ia justru harus berhenti karena cedera di bagian kaki.

Saat interval 20-21, Ginting harus berhenti dan mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Melihat lawannya yang berjuang mati-matian, Shi Yuqi pun menunjukkan rasa simpatinya.

Momen dimana Yuqi memberikan dukungan moral tersebut rupanya tak luput dari sorotan kamera.

Melihat lawannya cidera, Yuqi tak memberikan protes sedikitpun.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018 Usai Fajar/Rian Takluk Dari Zhang/Liu

Tunggal putra nomor 1 China itu awalnya memegang tangan Ginting saat pebulu tangkis Indonesia itu terkapar dipinggir lapangan.

Melihat momen tersebut, netizen pun memberikan berbagai komentar pujian kepada Shin Yuqi.

"Shi Yuqi didn't even protest when Ginting was asking to have a break...he even didn't gave a difficult ball and didn't even celebrate his winning...he just directly came to Ginting to give a moral support..respect for Shi Yuqi!" kicau akun Twitter @1Ong1.

Netizen pun memberikan balasan "Respect" atas apa yang dilakukan Shi Yuqi pada Anthony Ginting.

(Tribunstyle.com/Tisa)