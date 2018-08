Fans Setan Merah United Bakal Protes Petinggi Manchester United yang Gagal Gaet Pemain Incaran

Suporter Manchester United membentangkan spanduk bergambar wajah pelatih Jose Mourinho dalam partai Liga Inggris melawan West Ham United di Old Trafford, 27 November 2016.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendukung Manchester United berencana untuk menerbangkan banner untuk mendesak wakil CEO-nya, Ed Woodward agar mundur dari jabatannya.

Woodward, wakil CEO Man United, telah mendapat kecaman dari para fans beberapa minggu terakhir usai Jose Mourinho gagal mendapatkan sejumlah pemain incaran di bursa transfer muim panas.

Man United baru saja kalah dalam laga tandang pertamanya musim 2018-2019 dengan skor 2-3 dari Brighton pada Minggu (19/8/2018).

Dikutip BolaSport.com dari The Sun, hal ini mengundang kemarahan dari para pendukung Setan Merah untuk segera melakukan aksi protes, salah satunya yang mendesak agar Ed Woodward mundur dari jabatannya.

Baca: Alvaro Morata Inginkan Cetak 30 Gol dan Bawa Chelsea Juara Musim Ini

Protes tersebut akan dilayangkan para pendukung dengan cara menerbangkan sebuah banner di pesawat yang akan melintasi Old Trafford pada laga ketiga Premier League pada Senin (27/8/2018) mendatang.

The Sun melaporkan jika banner akan terlihat di atas Stadion Old Trafford satu jam sebelum kick-off. Pada banner akan tertulis 'ED OUT - LUHG (Love United Hate Glazer).

Banner tersebut juga direncanakan akan diterbangkan pada laga melawan Burnley pada Minggu (2/9/2018).

Terakhir kali sebuah banner diterbangkan di atas Stadion Old Trafford adalah pada Maret 2014 ketika pendukung Man United tak suka dengan David Moyes.

Saat itu banner bertuliskan 'WRONG ONE-MOYES OUT, yang sekaligus mengantarkan pelatih asal Skotlandia dipecat dalam beberapa minggu kemudian.

Baca: Ini Tantangan Selebrasi Terbaru dari Dele Alli yang Lebih Sulit di Liga Inggris

Tindakan Woodward dikritik oleh Gary Neville saat kekalahan dari Brighton yang menilai sikapnya tak menunjukkan ia peduli dengan Man United.

"CEO klub ini duduk di tempatnya selama dua menit setelah pertandingan dan saya tak ingin ia melakukan hal tersebut," ujarnya.

"Di akhir laga, seharusnya ia (Woodward) berdiri, jabat tangan pemain dan ofisial tim lain, ucapkan selamat kepada mereka," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di BolaSport.com