BANJARMASINPOST.CO.ID - Nasib Anthony Ginting yang Dikerumuni Haters, Joshua Suherman 'Gw Sama Sekali Gak Ngerti'

Perjalanan atlet bulutangkis Anthony Sinisuka Ginting pun sempat terhalang di Asian Games 2018 kemarin.

Di pertandingan hari Rabu (22/8/2018), Anthony Ginting mengalami cidera yang cukup serius yang akhirnya membuatnya terpaksa harus menghentikan permainannya.

Tak disangka, selama permainan ternyata banyak netter yang mengeluarkan komentar negatif di akun Instagram Anthony Ginting.

Netter lain pun menyuarakan dukungan mereka untuk Anthony dan menyayangkan komentar negatif yang membanjiri kolom komentar Instagram Anthony.

Hal ini menjadi bahasan di twitter dan banyak selebriti yang menyuarakan pembelaan untuk Ginting.

1. Dennis Adishwara menuliskan pembelaannya untuk Anthony Ginting.

"Penulis komen negatif seperti ini mungkin jalan hidupnya terlalu dimudahkan & serba instan.

Sehingga, mereka sulit menghargai proses dan kerja keras.

Mungkin, kegagalan hidup perlu segera mereka alami untuk dipelajari.

ps: Get well soon, Bang Ginting. Semangat!".

2. Joshua Suherman pertanyakan haters.



"Gw bisa paham kenapa seseorang mencuri ayam, begal motor dsb..

Tapi asi, Gw gak ngerti sama sekali jalan pikiran yg ngehate Anthony Ginting.. why?

3. Akun @NrsRey

"Hari ini Anthony Ginting berjuang dengan keras. Tapi masih saja ada yang komentar negatif di Instagramnya. Sampai bilang pura2 sakit? Bro, This is not ok! Please leave a positive comment buat dia. Apapun hasilnya we need to respect him".

(TribunStyle.com/ Suli Hanna)