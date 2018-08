Prediksi & Link Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UEA) di babak 16 besar sepak bola Asian Games 2018 akan tersaji di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Jumat (23/8/2018). Laga ini disiarkan langsung dan live streaming SCTV.

Selain SCTV, live streaming Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) di Asian Games 2018 juga bisa ditonton via streaming vidio.com. Link live streaming SCTV dan Vidio.com Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) di Asian Games 2018 dapat dilihat di bagian akhir berita.

Selama di babak grup, timnas U-23 Indonesia menerapkan tiga formasi yang berbeda.

Pertama saat mengalahkan Taiwan dengan skor 4-1, Luis Milla menerapkan formasi, 4-2-1-3.

Di mana adanya trisula lini serang yang diisi oleh Febri Hariyadi, Alberto Goncalves (Beto), dan Irfan Jaya.

Lalu, Stefano Lilipaly berada di belakang Beto sebagai second striker.

Di laga kedua saat kalah melawan Palestina dengan skor 1-2, Luis Milla menerapkan rotasi dengan formasi 4-3-3.

Saat itu Beto tidak dimainkan dan menjadikan Stefano Lilipaly sebagai striker.

Luis Milla pun melakukan rotasi dengan memainkan Gavin Kwan Adsit, Bagas Adi Nugroho, Muhammad Hargianto, dan Septian David Maulana.

Sementara Luis Milla menyimpan, Evan Dimas, Rezaldi Hehanussa, dan I Putu Gede.