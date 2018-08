BANJARMASINPOST.CO.ID - Shi Yuqi Pebulutangkis China di Asian Games 2018 Senang Main Tik Tok, Ini Profilnya

Pebulu tangkis asal China, Shi Yuqi jadi sorotan dunia usai aksinya kala melawan Anthony Ginting.

Melihat Anthony Ginting yang berjuang mati-matian, Shi Yuqi menunjukkan rasa simpatinya.

Momen saat Shin Yuqi memberi dukungan moral pada Ginting pun tak luput dari sorotan kamera.

Yuqi tak memberikan protes sedikit pun saat Ginting meminta wasit untuk memberinya penanganan medis.

Baca: Ini yang Dilakukan Shin Yuqi Pada Anthony Ginting Hingg Jadi Sorotan Dunia di Asian Games 2018

Tunggal putra nomor 2 dunia itu awalnya memegang tangan Ginting yang sudah terkapar di pinggir lapangan.

Melihat momen tersebut, netizen pun memberikan berbagai komentar pujian kepada Shin Yuqi.

"Shi Yuqi didn't even protest when Ginting was asking to have a break...he even didn't gave a difficult ball and didn't even celebrate his winning...he just directly came to Ginting to give a moral support..respect for Shi Yuqi!" kicau akun Twitter @1Ong1.

Baca: Jenguk Anthony Ginting di Ruang Perawatan, Ucapan Presiden Jokowi Ini Bikin Haru

Lantas, siapa sih sebenarnya sosok atlet tampan dengan jiwa sportivitas tinggi ini?

Setelah era Lin Dan hingga Chen Long, Cina punya jagoan baru di sektor tunggal putra.