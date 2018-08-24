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Asian Games 2018

Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 - Skor 2-2, Babak Tambahan 1

Hasil (skor) Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) dalam babak 16 besar sepakbola Asian Games 2018

Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 - Skor 2-2, Babak Tambahan 1
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Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab di Asian Games 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil (skor) Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) dalam babak 16 besar sepakbola Asian Games 2018 Jumat (24/8/2018) di babak pertama extra time masih belum ada gol.

Indonesia masih tampil agresif di extra time babak pertama.

Baca: Link Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab, Babak Tambahan Asian Games 2018

Di dua babak normal, kedua tim bermain imbang 2-2.

Indonesia kebobolan dua gol dari dua penalti yang diberikan oleh wasit Shaun Robert Evans untuk Uni Emirat Arab di pertandingan babak 16 besar Asian Games 2018 ini.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Jumat (24/8), Indonesia No 5 Jam 15.00 WIB

Sementara Indonesia bisa mencetak gol lewat kaki Alberto Beto Goncalves dan Stefano Lilipaly di menit akhir pertandingan.

 (banjarmasinpost/rahmadhani)

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab Asian Games 2018

Tags
Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab
Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE)
Timnas U-23 Indonesia
Uni Emirat Arab (UEA)
Asian Games 2018
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Asian Games 2018

Penulis: Rahmadhani
Editor: Murhan
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