Asian Games 2018
Hasil Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 - Skor 2-2, Babak Tambahan 1
Hasil (skor) Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) dalam babak 16 besar sepakbola Asian Games 2018
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil (skor) Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) dalam babak 16 besar sepakbola Asian Games 2018 Jumat (24/8/2018) di babak pertama extra time masih belum ada gol.
Indonesia masih tampil agresif di extra time babak pertama.
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Di dua babak normal, kedua tim bermain imbang 2-2.
Indonesia kebobolan dua gol dari dua penalti yang diberikan oleh wasit Shaun Robert Evans untuk Uni Emirat Arab di pertandingan babak 16 besar Asian Games 2018 ini.
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Sementara Indonesia bisa mencetak gol lewat kaki Alberto Beto Goncalves dan Stefano Lilipaly di menit akhir pertandingan.
(banjarmasinpost/rahmadhani)
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Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab
Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE)
Timnas U-23 Indonesia
Uni Emirat Arab (UEA)
Asian Games 2018
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