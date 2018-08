Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 3 RCTI - MNC TV : Ada Arsenal dan Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 3 musim 2018/2019 akan mulai bergulir kembali hari Sabtu (25/8/2018) ini dengan Arsenal dan Liverpool yang akan bermain.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 3 pada Sabtu (25/8/2018) malam dibuka pertandingan Arsenal vs West Ham United yang disiarkan langsung di MNC TV.

Kemudian di hari yang sama RCTI akan menyiarkan langsung pertandingan Liverpool vs Brighton.

Sementara juara bertahan Manchester City yang juga masih memimpin klasemen hingga pekan 2 akan melawan Wolverhampton Wanderers.

Partai paling panas Liga Inggris pekan 3 bisa dibilang adalah Manchester United vs Tottenham.

Pertandingan MU vs Tottenham Hotspurs akan jadi pertandingan penutup Liga Inggris pekan 3.

Dijadwalkan pertandingan MU vs Tottenham Hotspurs akan berlangsung Selasa (28/8/2018) dinihari waktu Indonesia.

MU tengah dalam kondisi kurang maksimal setelah pekan lalu kalah dari Brighton.

Sementara Tottenham Hotspurs meraih dua kemenangan beruntun di dua laga awal Liga Inggris.

Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 3 :

* Sabtu, 25 Agustus 2018

Wolves vs Man City | 18:30 WIB

Arsenal vs West Ham | 21:00 WIB (MNC TV)

Bournemouth vs Everton | 21:00 WIB

Huddersfield vs Cardiff | 21:00 WIB

Southampton vs Liecester | 21:00 WIB

Liverpool vs Brighton | 23:30 WIB (RCTI)

* Minggu, 26 Agustus 2018

Watford vs Crystal Palace | 19:30 WIB

Fullham vs Burnley | 22:00 WIB

Newcastle vs Chelsea | 22:00 WIB

* Selasa, 28 Agustus 2018

Manchester United vs Tottenham | 02:00 WIB

Catatan : Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Bisa Berubah Sewaktu-waktu

