Penjualan Emas Menurun Dibanding Tahun Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketegangan perekonomian dunia mempengaruhi komoditas yang dipatok terhadap mata uang dolar mulai mempengaruhi harga emas.

Walau harga emas turun, tidak membuat pembelian logam mulia ini meningkat.

Sebaliknya, dibanding periode tahun lalu pada Iduladha tahun ini pembelian emas saat ini menurun.

Dijelaskan Pemilik Toko Mas Taisir III, H Kastalani, penjualan emas yang tahun lalu bisa 80 persen, kali ini berbanding 50 persen penjualan dan 50 persen pembelian.

Baca: Manfaat Surah Al Fatihah, Al Ikhlas, Al Falaq dan Annas 7 Kali Setelah Salat Sholat Jumat

"Karena harga emas turun, saat ini kebanyakan konsumen mengurungkan niatnya membeli emas karena menunggu harga emas akan lebih rendah lagi," ujar Kastalani.

Ia mengkhawatirkan kalau harga cenderung turun akan mempengaruhi omzet jual beli emas di tempatnya.

Harga emas di Toko Taisir III emas 99 per gram Rp 560 ribu, emas 700 per gram Rp 425 ribu, dan emas 420 per gram Rp 255 ribu.

Baca: Uang Gratifikasi Zumi Zola Juga Digunakan Untuk Belanja Online Istrinya, Capai 35 Juta Lebih

Hal demikian juga dirasakan pengusaha emas lainnya, dijelaskan pemilik Toko Emas Taisir I, H Dani, penurunan harga ini sudah dirasakan kurang lebih sejak seminggu yang lalu.

Walaupun belum mempengaruhi tingkat transaksi di tokonya, H Dani mengkhawatirkan dengan fluktuasi tajam emas akan merugikan dirinya karena berpotensi turunkan omzet jual beli emas di tokonya.

"Khawatirnya konsumen yang ingin membeli emas bisa tidak jadi karena menunggu harga emas lebih rendah lagi," ujarnya.

Baca: Bintang Panas Vicky Vette Janjikan Ini Untuk Evan Dimas Jika Menang Lawan Uni Emirat Arab

Selain itu menurutnya pada hari raya Iduladha tahun ini juga alami penuruman presentase penjualan emas dibanding tahun lalu di periode yang sama.

"Kalau tahun ini penjualan dan pembelian 50 banding 50, Iduladha tahun lalu 60 banding 40 lebih banyak orang membeli emas," bebernya.

Harga emas perhiasan 99 di toko Taisir I dijual seharga Rp 570 ribu per gram, emas 700 dijual Rp 435 ribu per gram, dan emas 420 berada di harga Rp 255 ribu per gram.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Maulana)