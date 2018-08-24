Asian Games 2018
Tersingkir! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 - Skor 5-6
Hasil akhir atau skor akshir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) lewat babak adu penalti dengan skor 4-3
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir atau skor akshir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) lewat babak adu penalti dengan skor 4-3 dari Uni Emirat Arab pada partai 16 besar Asian Games 2018 di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jumat (24/8/2018)
Laga harus berlanjut ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 selama 45x2 menit waktu normal dan 15x2 babak tambahan waktu.
Artinya, Indonesia takluk atas Uni Emirat Arab (UEA) dengan skor 5-6 (2-2).
Seluruh gol timnas U-23 Uni Emirat Arab pada laga ini tercipta lewat titik putih.
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Selain babak tos-tosan, dua gol mereka juga tercipta lewat tendangan penalti.
Kedua gol tercipta lewat eksekusi penalti Zayed Almeri pada menit ke-20 dan 65'.
Sedangkan gol skuat Garuda Muda disumbangkan oleh Alberto Goncalves (52') dan Stefano Lilipaly pada menit ke-90+4.
Hasil Babak adu penalti
(INA) Stefano Lilipaly - Masuk
(UEA) Ahmad Alhashmi - Masuk
Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab
Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE)
Timnas U-23 Indonesia
Uni Emirat Arab (UEA)
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Hasil Akhir
Skor Akhir
Asian Games 2018
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Link Live Streaming SCTV Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab, Babak Tambahan Asian Games 2018
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