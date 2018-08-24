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Asian Games 2018

Tersingkir! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 - Skor 5-6

Hasil akhir atau skor akshir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) lewat babak adu penalti dengan skor 4-3

Tersingkir! Hasil Akhir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 - Skor 5-6
Instagram PSSI FAI
Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab UAE Asian Games 2018 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil akhir atau skor akshir Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE) lewat babak adu penalti dengan skor 4-3 dari Uni Emirat Arab pada partai 16 besar Asian Games 2018 di Stadion Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jumat (24/8/2018)

Laga harus berlanjut ke babak adu penalti setelah kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 selama 45x2 menit waktu normal dan 15x2 babak tambahan waktu.

Artinya, Indonesia takluk atas Uni Emirat Arab (UEA) dengan skor 5-6 (2-2).

Seluruh gol timnas U-23 Uni Emirat Arab pada laga ini tercipta lewat titik putih.

Baca: Update Klasemen & Perolehan Medali Asian Games 2018, Jumat (24/8), Indonesia No 5 Jam 15.00 WIB

Selain babak tos-tosan, dua gol mereka juga tercipta lewat tendangan penalti.

Kedua gol tercipta lewat eksekusi penalti Zayed Almeri pada menit ke-20 dan 65'.

Sedangkan gol skuat Garuda Muda disumbangkan oleh Alberto Goncalves (52') dan Stefano Lilipaly pada menit ke-90+4.

garudarevolution
instagram.com/garudarevolution

Hasil Babak adu penalti

(INA) Stefano Lilipaly - Masuk

(UEA) Ahmad Alhashmi - Masuk 

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Timnas U-23 Indonesia vs Uni Emirat Arab (UAE)
Timnas U-23 Indonesia
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Penulis: Rahmadhani
Editor: Murhan
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