Bersaing Kecantikan! Maia Estianty & Bunga Citra Lestari Tampil dengan Riasan Serupa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Maia Estianty dan Bunga Citra Lestari, dua nama musisi cantik ini memang kerap menjadi sorotan media.

Keduanya tentu memiliki pesona dan daya tarik masing-masing yang membuat mereka begitu dikagumi.

Maia Estianty bisa dibilang sebagai musisi dan pengarang lagu yang kerap melahirkan lagu-lagu yang menjadi hits.

Ia juga dikenal memiliki gaya modis dan kecantikan yang luar biasa untuk wanita seusianya.

Sementara BCL, ia begitu dikagumi berkat kemampuan akting dan lagu-lagunya yang selalu laris.

BCL juga memiliki kecantikan natural yang sering bikin para wanita iri.

Kedua musisi ini juga begitu kompak saat didaulat menjadi juri di ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2018 lalu.

Kekompakan mereka kembali terulang saat perayaan ulang tahun stasiun televisi swasta semalam (24/8/2018).

Bersama lagi ???? #hutrcti29 #bungacitralestari

A post shared by Bunga Citra Lestari (@bclsinclair) on Aug 24, 2018 at 12:32am PDT