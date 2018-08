Najwa Shihab Bahas Aksi Jokowi Pakai Stuntman di Asian Games 2018: I Don’t Know With This People

BANJARMASINPOST.CO.ID - Najwa Shihab Bahas Aksi Jokowi Pakai Stuntman di Opening Asian Games 2018 yang Di-bully Warganet: I Don’t Know With This People

Presenter Najwa Shihab membahas tentang warganet yang ribut membahas aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat di pembukaan Asian Games 2018 lalu saat menaiki sepeda motor.

Mereka ribut membahas Jokowi yang memakai jasa pemeran pengganti atau stuntman di adegan tersebut.

Di adegan tersebut Jokowi tampak kebut-kebutan dan melompat menggunaka sepeda motor gede yang ditungganginya.

Pembahasan itu ada di video obrolan Najwa Shihab dengan Boy William di YouTube Boy William, dipublikasikan pada 23 Agustus 2018 lalu.

Menurut Najwa, itu wajar jika Jokowi memerlukan stuntman untuk aksi berbahaya tersebut.

“Did you see the Asian Games, by the way? (Ngomong-ngomong, lihat nggak pembukaan Asian Games?) Kemarin openingnya,” tanya Boy.

“Did you? Did you come to the show? (Kalau kamu gimana? Datang nggak ke acaranya?)” Najwa bertanya balik.

“I didn’t go to the show (Aku nggak hadir di pembukaannya) tapi nonton di YouTube. Gila! What was that (acara apa itu)?” puji Boy.

“Ya aku nonton di YouTube. Keren banget ya,” balas Najwa.