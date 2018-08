Jadi Miliader Bila Atlet Indonesia Raih Emas, Kalo Dibandingkan Begini Nasib Atlet Malaysia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebuah media asal Malaysia, The Star mengatakan, atlet di Indonesia bisa menjadi seorang miliarder dadakan apabila meraih medali emas di Asian Games 2018.

Laporan The Star menyebutkan besaran hadiah yang diterima atlet Indonesia di Asian Games 2018.

Menurutnya juga, atlet yang meraih medali emas bisa menjadi miliarder seketika.

Pasalnya, atlet Indonesia diberikan hadiah sekitar Rp 1,5 miliar bagi yang telah meraih emas.

Bahkan, atlet juga bisa mendapat rumah dan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau memilih bergabung dengan kesatuan polisi dan militer.

Usai Defia, terdapat atlet Wushu Lindswell Kwok yang mendapatkan hadiah serupa karena mendapatkan emas juga.



Atlet wushu putri Indonesia, Lindswell Kwok berlaga pada Women's Tajiquan & Tajijian All Around Wushu Asian Games 2018 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018) pagi. Lindswell Kwok mampu meraih medali emas di nomor Women's Tajiquan dan Tajijian All Around setelah meraih total poin 19.50. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Hadiah diberikan langsungkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Hadiah tersebut didapat dari berbagai sponsor. Itu merupakan insentif yang diberikan karena kami adalah tuan rumah Asian Games 2018," tutur Imam Nahrawi.

Hingga Sabtu malam (25/8/2018), kini Indonesia telah meraih medali emas sebanyak 10 buah.