Pejetski Aero Sutan Aswar Minta Maaf Meski Sumbang Perak, Alasannya Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aero Sutan Aswar sumbang medali perak di cabang olahraga jet ski Asian Games 2018.

Raih perak di cabang olahraga jet ski Asian Games 2018, Aero Sutan Aswar malah meminta maaf.

Permintaan maaf Aero Sutan Aswar langsung menjadi sorotan publik.

Pantauan TribunJakarta.com Aero S utan Aswar meminta maaf melalui media sosial Instagramnya.

Ia meminta maaf karena meraih medali perak.

"sorry for the silver," tulis Aero Sutan Aswar pada (Sabtu 25/8/2018).

Permintaan maaf Aero Sutan Aswar sontak membuat netizen kaget.

Ratusan netizen memenuhi kolom komentar unggahan Aero Sutan Aswar itu.

Sebagian besar netizen menganggap tak seharusnya Aero Sutan Aswar meminta maaf.

@alrashindra: "Lu udah ngasih negara ini prestasi bro, lu ga perlu bilang maaf karena dapet medali silver"