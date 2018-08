Resmi dari Majalah TIME, Museum MACAN Dinobatkan Jadi Tempat Terbaik di Dunia

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kabar gembira datang dari Musem of Modern and Contemporary Art in Nusantara (MACAN).

Museum ini terpilih menjadi salah satu 'Tempat Terbaik Dunia 2018' atau 'World's Greatest Places 2018' versi Majalah TIME.

Penghargaan ini terdiri dari beberapa kategori, seperti kategori Tempat Terbaik untuk Dikunjungi, Tempat Terbaik untuk Menginap, serta Tempat Terbaik untuk Makan dan Minum.

Baca: Hotman Paris Bongkar Malam Pertama Dewi Perssik dengan Saipul Jamil, Depe : Malam Pertama Nangis

Dari beberapa kategori tersebut, Museum MACAN masuk ke dalam kategori Tempat Terbaik untuk Dikunjungi dari berbagai tempat di enam benua dan 48 negara.

Prestasi ini merupakan pencapaian berharga, sebab Museum MACAN bersanding dengan banyak tempat ikonik lain di berbagai belahan dunia, seperti Underwater Museum of Art di Florida, Golden Bridge atau Jembatan 'Tangan Tuhan' di Vietnam, dan Louvre Abu Dhabi.

Baca: Beda dengan Saipul Jamil, Dewi Perssik Servis Habis-habis Suami Barunya, Angga Kepedesan

Daftar ini dipilih oleh editor, koresponden, serta puluhan ahli industri. Kemudian, setiap juri menilai kelayakan tempat tersebut berdasarkan standar yang sudah diteteapkan.

Penilaian juga memerhatikan faktor kualitas, orisinalitas ide, keberlanjutan, dan pengaruh tempat tersebut.

Tentu saja kabar ini menggembirakan, sebab para seniman kontemporer di Indonesia kini memiliki tempat khusus untuk memamerkan karya mereka.

Baca: Fariz RM Bohong, Narkoba Lagi Narkoba Lagi, Istri dan Anak Kembarnya Sudah Lelah

Bahkan seniman kontemporer luar juga memajang karyanya di museum ini. Sebut saja Yayoi Kusama, seniman asal Jepang yang identik dengan penggunaan polkadot, jaring, serta labu.

Karyanya sukses menarik perhatian banyak orang. Kini Museum MACAN menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Tak hanya pemerhati seni semata, namun juga orang awam. Mereka ikut terhibur dengan karya seni yang disajikan.

Baca: Jelang MotoGP Inggris 2018 - Valentino Rossi Harus Berjuang Keras Raih Podium di Silverstone?

Tak hanya menampilkan karya seniman asal Jepang ini saja, Museum MACAN juga menjadi rumah bagi seniman modern kontemporer lainnya, seperti seniman asal China, Ai Weiwei.

Hai Guys! Berita ini ada juga di TRIBUNNEWS.COM