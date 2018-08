Satu Pelaku Penyetrum di Sungai Bajayau Diamankan

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama tim patroli perairan dan dinas perikanan HSS mengamankan satu pelaku penyetruman di Sungai Bajayau Kecamatan Daha Barat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).



Pelaku penyetruman berinisial BS (33) warga Desa Bajayau Lama Kecamatan Daha Barat ini diamankan pada Jumat, (24/8) sekitar pukul 08.00 WITA di kawasan Sungai Bajayau.



Pelaku diamankan oleh tim patroli perairan yang sedang melakukan giat patroli rutin di perairan kawasan Sungai Bajayau.

Kasat Reskrim Polres HSS AKP Susilo membenarkan bahwa satu pelaku penyetrum telah diamankan dan ditahan di Polres HSS.



"Pelaku sudah diamankan di Polres HSS dan sudah dilakukan penahanan," katanya, Minggu, (26/8).



Ditegaskannya bahwa pelaku melanggar Pasal 84 ayat 1 UU RI no 31 tahun 2004 tentang perikanan diubah dan ditambah UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004.

Sementara itu, sejumlah alat bukti diamankan dari pelaku penyetruman yakni berupa ikan air tawar hasil penyetruman yang dilakukan oleh pelaku.



Satu perahu ces juga diamankan oleh tim patroli.

Perahu itu digunakan oleh pelaku untuk melakukan aksi mencari ikan dengan cara menyetrum.



Selain itu, satu genset milik pelaku juga diamankan.

Genset digunakan oleh pelaku sebagai alat setrum ikan yang diletakan dalam perahu ces.



Suara mesin genset yang cukup keras, membuat pelaku tidak menyadari adanya kedatangan tim patroli saat melihat aksi penyetrum yang dilakukan pelaku.



"Pelaku yang diamankan ini sudah pernah kedapatan melakukan aksi penyetruman. Dia juga sudah dibina dan membuat surat pernyataan, tetapi pelaku tidak mengindahkan dan kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum," tambah AKP Susilo.