Stylish Agnez Mo, Caren Delano Mengaku Dipecat Karena Insiden Anting Agnez Copot Saat Manggung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Caren Delano, merupakan stylish selebriti ternama tanah air, satu di antaranya penyanyi yang sedang meniti karir go internasional, Agnez Mo.

Meski Agnez Mo sedang meniti karirnya di Amerika, setiap penampilannya di Indonesia, Caren Delano selalu jadi langganan.

Baru-baru ini Caren Delano curhat tentang penampilan Agnez Mo di momen HUT Kemerdekaan Indonesia ke 73.

"Saya pilih warna merah dan putih untuk @agnezmo di pembukaan Malam Puncak HUT SCTV 28 kemarin idenya bertepatan di bulan yang sama dengan Hari Kemerdekaan dan Asian Games.

Konsep design ini adalah Kolaborasi saya dan Fashion Designer @yosepsinudarsono yang dimana ide pertamanya celana yang di pakai Agnez seharusnya dilapisi bahan material plastik. Namun setelah Fitting Agnez ( 2 Hari sebelum Hari H ) Agnez tidak bisa bergerak sama sekali, karena bahan plastik yang terlalu kaku yang membuat kesulitan untuk Agnez dancing. Mengingat waktu yang sangat sempit menuju Hari H saya langsung memutuskan untuk meminta Designer @yosepsinudarsono untuk membuat celana baru yang “gombrong” supaya Agnez lebih leluasa untuk dance dengan choreography yang cukup heboh.

Di awal pembuka Agnez saya berikan Oversize Jacket bahan leather untuk memberikan kesan Style yang berbeda dan Mood swag, sporty and glam sesuai personal style Agnez.

Sepatu sneakers di pilih oleh Agnez karena kenyamanan untuk totalitas dancing dan berlari di Atas panggung menyesuaikan Choreography setiap lagu yang dibawakan.

Ada banyak yang berkomentar bahwa hasil styling Agnez ini boring karena ga seksi. Namun taukah kamu peraturan penayangan televisi di Indonesia sekarang ini? Kalau saja semua dibolehkan Bebas seperti di America, ga usah di tanya Agnez bisa sama Gilanya seperti Rihanna or whoever you name it!

Untuk Makeup dan Rambut sejujurnya tiga tahun saya sebagai stylist Agnez, bagian itu saya ga ikutan karena Agnez udah Damn Good tau maunya apa.!

Makeup oleh @adiadrianbeauty

#CARENDELANO #AGNEZMO #IMAKEYOULOOKFABULOUS".

Kemudian Caren Delano kembali memposting terkait dengan pakaian Agnez Mo yang dikritik tidak serasi.

"Ada yang bilang ga nyambung dengan konsep Styling @agnezmo dan dancersnya.

Di postingan saya sebelumnya saya sudah jelaskan kalau konsep Styling saya terinspirasi salah satunya bersamaan dengan hari kemerdekaan Indonesia.

Ide saya berikan kostum untuk para dancer ini adalah seperti Armynya Agnez dengan variatif Style. Maka dari itu warna yang di ambil adalah warna Hijau Army dan chocolate cream dengan design Army Look.

Tadinya malahan Agnez mau beberapa dancer laki-laki kancingnya di buka semua tanpa memakai dalaman kaos hitam.

Namun lagi-lagi kebentrok dengan peraturan tayangan peraturan pertelevisian di Indonesia.

Ya udah gitu Aja ya... Salam MERDEKA!!

#CARENDELANO #AGNEZMO #IMAKEYOULOOKFABULOUS".

Namun di postingan terakhir, Caren Delano tiba-tiba mengaku dipecat Agnez Mo karena masalah anting yang copot ketika Agnez tampil.

"Foto ini jelas banget... kedua anting-anting @agnezmo lepas di tengah performnya. Tadinya antingnya Agnez mau saya paku ke kupingnya tapi akibat luka parah saya langsung di pecat.

Mau pake double tip ga bisa karena kaitannya ga bisa di akalin pake double tip, mau dijahit kupingnya Agnez bukan bahan kain Melainkan terbuat dari daging karena wujudnya Manusia.

Jadi Kenapa bisa lepas?

Silahkan dijawab sendiri... komentar bebas!

#CARENDELANO #AGNEZMO #IMAKEYOULOOKFABULOUS".

Di insta story ia menuliskan alasan mengapa memposting terkait Agnez Mo.

"Saya tuh lagi ga marah...