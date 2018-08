ACT Kembali Raih IPRA Award

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Aksi Cepat Tanggap (ACT) kembali didaulat oleh Warta Ekonomi sebagai salah satu penerima penghargaan IPRA Award 2018 di Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Jumat (24/8). Didapuk sebagai The Most Popular Company in Foundation, penghargaan tersebut merupakan kali kedua, setelah sukses menyabet penghargaan dengan kategori yang sama di IPRA Award 2017 lalu.

“Indonesia Corporate PR Award 2018”, IPRA hadir sebagai pengakuan untuk Public Relation terhadap para tokoh, perusahaan, Lembaga Negara, Kementerian, Menteri, Yayasan, maupun tokoh yang berhasil membuat perusahaan atau lembaga. Penilaiannya dilakukan berdasar data dan analisis yang tepat. Karena public relation, adalah sebuah bentuk komunikasi terencana dan tidak sembarang.

“Melalui riset media monitoring kepada 40 media online nasional dan 12 media online Asia sejak Januari 2018, dengan menggunakan keyword sebanyak 10.000 dan pemberitaan sejumlah 293.500 berita, kami mendaulat 109 tokoh dan atau lembaga, institusi, perusahaan sebagai pemenang penghargaan atas 29 kategori dalam IPRA 2018 yang bertajuk ‘Beyond PR Excellence’. Semuanya diambil dalam rangka mencapai tujuan spesifik,” papar Fadel Muhammad selaku Founder and President Commissioner Warta Ekonomi.



ACT menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Founder and President Commissioner Warta Ekonomi Fadel Muhammad dan Pemimpin Redaksi Warta Ekonomi Muhamad Ihsan, disaksikan oleh Rosarita Niken Widiastuti, Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP).

“Kami bersyukur, bahwa seperti inilah mungkin ACT dilihat di kalangan teman-teman media, atau setidaknya oleh Warta Ekonomi. Kerinduan kami yang lebih besar sesungguhnya adalah dirindukan dan dimenangkan oleh penduduk langit. Kalau di bumi, betapa lemahnya penilaian manusia, parameter-parameter yang kami sendiri belum tau karena apa kami pantas dan berhak. Tapi ya semua terjadi atas kehendak dan kemauan Allah,” tutur Nurman Priatna, Direktur Komunikasi ACT.

Ke depannya Nurman juga berharap, penghargaan ini dapat menyemangati lembaga kemanusiaan, lembaga keumatan, agar dapat selalu tampil terdepan dan memberikan inspirasi serta menggerakkan. Ketidakmampuan menggerakkan orang agar lebih peduli terhadap sesama dan lebih memanusiakan manusia tidak sesuai dengan visi ACT, sehingga harus mampu dan jangan sampai gagal. Jangan silau terhadap pada penilaian manusia, tapi juga jangan takut menjadi contoh baik di garda terdepan.

Ucapan selamat Sandiaga Uno untuk ACT

Pada saat yang sama, Sandiaga Uno juga hadir sebagai penerima penghargaan The Popular Political Figure dalam IPRA Award 2018. Ia turut memberikan selamat kepada ACT atas penghargaan yang diterima.

“Selamat ACT atas diraihnya penghargaan hari ini. Kita ingin ACT ini terus memberikan inspirasi yang baik terhadap masyarakat untuk terus bergerak memberikan solusi kepada permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Saya lihat bagaimana cepatnya ACT turun di Lombok. Saya juga sudah pernah bekerja sama dengan teman-teman ACT dalam berbagai kegiatan yang mengedepankan peningkatan kepedulian sosial. Kalau Allah berkenan, insya Allah saya ingin kembali bekerja sama dengan ACT di amanah selanjutnya,” ungkap Sandiaga Uno. (/AOL)