Jadwal Siaran Langsung (Live) Beinsport 3 AS Roma vs Atalanta Liga Italia Malam Ini, Tanpa Strootman

Jadwal Liga Italia AS Roma vs Atalanta Live Beinsport 3 Malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan 2 malam ini akan mempertemukan AS Roma vs Atalanta. Laga AS Roma vs Atalanta akan dimulai pada Selasa (28/8/2018) pukul 01.30 Wib.

AS Roma vs Atalanta disiarkan langsung (live) di Beinsport 3.

Live Streaming AS Roma vs Atalanta juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming, di antaranya yalla-shoot.com.

Jelang pertandingan AS Roma vs Atalanta, nama Kevin Strootman sudah tidak ada lagi di dalam skuat AS Roma yang akan menghadapi Atalanta di pekan kedua Liga Italia Serie A, Senin (27/8/2018).

Menjadi andalan tim sejak bergabung pada 2013, waktu Kevin Strootman di klub Liga Italia, AS Roma, akhirnya habis.

AS Roma setuju melepas gelandang asal Belanda itu ke klub Liga Prancis, Olympique Marseille.

Kepindahan Strootman masih bisa terjadi walaupun bursa transfer Liga Italia sudah ditutup pada 18 Agustus 2018.

Jadwal :

Pasalnya, Roma masih bisa menjual lantaran bursa transfer Liga Prancis baru usai pada 31 Agustus 2018. Pada hari itu, dia memang dijadwalkan menjalani tes medis di Marseille.

Seperti dikutip dari Calciomercato melalui Bolasport.com, AS Roma menerima tawaran Marseille sebesar 25 juta euro plus bonus penampilan 3 juta euro.