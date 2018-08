Intrusi di Sungai Bilu Mulai Stabil, Hingga Pukul 10.00 Wita Angkanya Masih Segini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Kadar garam di Sungaibilu mengalami penurunan Selasa (28/8/2018). Hingga pukul 10.00 Wita, kadar garam hanya 77 miligram per liter pada ketinggian air 305 sentimeter.

Kadar 77 miligram per liter ini merupakan tertinggi per hari ini, setelah pada hari Sabtu (25/8/2018) lalu intrusi tertinggi mencapai 921 miligram per liter pada pukul 10.00 Wita dan ketinggian air mencapai 300 sentimeter.

Begitu juga Minggu (26/8/2019) lalu intrusi juga masih terjadi. Pada pulul 11.00 Wita kadar garam di intake Sungai Bilu di angka 818 mg per liter dengan ketinggian air 300 sentimeter.

Bahkan, pada Selasa (28/8/2018) hari ini, angka terendah kadar garam ada yang nol pada pukul 07.00 Wita pada ketinggian air 290 sentimeter.

Kadar garam mengalami kenaikan meski jauh dari batas baku mutu air, pada pukul 08.00 Wita kadar garam mencapai 10 miligram per liter dengan ketinggian air 300 sentimeter, pada pukul 09.00 Wita ketinggian air 305 sentimeter dengan kadar garam 46 miligram per liter, dan kadar tertinggi 77 miligram per liter pada pukul 10.00 Wita.

"Semoga bisa terus seperti ini. Kadar garam tidak melebihi batas baku mutu," harap Humas PDAM Bandarmasih, Wahid.

Dengan turunnya angka kadar garam di intake Sungaibilu, hingga siang ini tak ada percampuran air dari IPA 2 Pramuka yang bersumber dari intake Sungaitabuk ke IPA 1 A Yani.

Percampuran itu dilakukan agar kadar garam tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan.

Apalagi, kadar garam yang diperbolehkan berdasarkan Pereturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/4/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, hanya 250 miligram per liter.

Selama ini jika kadar garam air bahan baku di atas 250 miligram per liter, PDAM Bandarmasih melakukan percampuran agar kadar garam turun. Bahkan pada Sabtu (25/8/2018) dan Minggu (26/8/2018) intake Sungaibilu sempat dimatikan ketika kadar garam di atas 700 miligram per liter.

Di Intake Sungai Bilu air yang diolah IPA 1 A Yani sebanyak 1.800 meter kubik per jam. Melayani Banjarmasin Barat, Utara, dan Tengah sebagian sebanyak 70 ribu pelanggan.

Sedangkan di Intake Sungai Tabuk air yang diolah IPA 2 Pramuka sebanyak 4.500 meter kubik per jam melayani Banjarmasin Tengah, Timur, Selatan, dan Utara sebanyak 100 ribu pelanggan.(Banjarmasinpost.co.id/EkaPertiwi)