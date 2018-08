2 Kata dalam Postingan The Sacred Riana Setelah Tersingkir dari America's Got Talent

The Sacred Riana

BANJARMASINPOST.CO.ID - The Sacred Riana memposting foto poster dari America's Got Talent (AGT) di akun Instagramnya.

Ilusionis Indonesia, The Sacred Riana yang tampil di America's Got Talent akhirnya tersingkir di babak semi final.

Di acara Americas Got Talent tersebut The Sacred Riana kalah suara dari pasangan akrobatis Duo Transcend.

Pasca tersingkirnya Riana dari AGT, ia pun memposting sebuah foto di akun Instagramnya yang berkaitan dengan acara tersebut.

Riana memposting poster America's Got Talent dan menuliskan dua kata singkat "Thank You" sebagai keterangan foto.

Netizen yang kecewa dengan keputusan pihak AGT pun ramai-ramai mengomentari postingan sang ilusionis.

Tak hanya ungkapan kekesalan karena Riana tersingkir, beberapa akun bahkan menyebutkan beberapa spekulasi mengapa Riana tidak lolos di acara tersebut.

Misalnya saja akun @bambienugroho, ia menuliskan pendapatnya dalam bahasa Inggris yang intinya adalah bahwa pihak America's Got Talent telah membuat kesepakatan dengan pihak Asia's Got Talent.

Seperti yang diketahui, Riana adalah pemenang di ajang Asia's Got Talent tahun lalu.

Dia menyebut jika Riana ada di panggung AGT karena 'undangan' bukan sebagai peserta.