Link Live Streaming Vidio.com Pertandingan Silat Asian Games 2018, 8 Medali Emas Lagi Diperebutkan

Saksikan live streaming pertandingan silat Asian Games 2018 via streaming vidio.com, Rabu (29/8/2018).

Link live streaming vidio.com pertandingan silat Asian Games 2018 dapat diakses melalui tautan yang ada di akhir berita.

Silat mempertandingan 8 nomor pada hari ini. Tiga nomor sudah dikuasai Indonesia dengan raihan medali emas yakni Tunggal Putra, Ganda Putra dan Regu Putri.

Praktis, Silat sudah mengumpulkan 11 medali emas selama Asian Games 2018.

Dan, tiga dari lima kelas lagi berpeluang menambah pundi medali Indonesia.

Jadwal Silat Asian Games 2018 Hari Ini

09:00 -Tunggal Putra Final

10:00 - Ganda Putri Final

11:00 - Regu Putri Final

14:00 - Kelas J Putra (Vietnam vs Malaysia) Final

14:30 - Kelas F Putra (Vietnam vs Malaysia) Final

15:30 - Kelas D Putri (Indonesia vs Vietnam) Final

16:00 - Kelas C Putra (Indonesia vs Vietnam) Final

16:30 - Kelas B Putri (Vietnam vs Indonesia) Final

