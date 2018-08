Pemkab HSS Belajar di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, Selasa, (28/8).



Kunjungan kerja itu dilakukan untuk menggali pelayanan masyarakat yang ada di Kecamatan Patuk serta inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Patuk.



Rombongan Kabupaten HSS dipimpin oleh Penjabat Bupati HSS H Dahnial Kifli disambut oleh Camat Patuk R Haryo Ambarsuwardi di aula Kantor Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul.

istimewa/protokol dan kehumasan - Pj Bupati HSS bersama Camat Patuk

Camat Patuk R Haryo Ambarsuwardi menyampaikan selamat datang di Kecamatan Patuk yang merupakan satu di antara kecamatan yang ada Di Kabupaten Gunung Kidul dengan memiliki sebelas desa yang dibina.



"Di tempat kami memiliki motto yang namanya one village one Product. Kemudian program one person one product. Artinya, dalam satu kepala keluarga dipastikan untuk memiliki satu mata pencarian, sehingga tidak ada yang menjadi pengangguran," katanya.



Selain itu one village one corporate dimaknakan sebagai adanya usaha yang digalakkan untuk meningkatkan perekonomian di desa.



Camat Patuk menyampaikan bahwa Kecamatan Patuk memiliki kawasan potensial aneka tanaman buah seperti buah Kakao.

kunjungan kerja Pemkab HSS ke Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul (istimewa/Protokol dan Kehumasan)

Buah ini diproduksi menjadi aneka produk, yakni Patilo cokelat, kacang cokelat, kacang mete cokelat, dark cokelat (cokelat asli).



"Produk ini pun telah mampu menembus pasar hingga kota besar seperti Jakarta dan Bali. Kami buat griya cokelat Nglanggeran sebagai pusat pembuatan pengolahan dan penjualan berbagai aneka cokelat" lanjutnya.



Dijelaskannya kecamatan Patuk juga mendeklarasikan Gerakan Anti rentenir dan deklarasi anti pernikahan dini untuk menurunkan angka perkawinan dibawah umur.



Deklarasi itu dilakukan karena sebelumnya banyak warganya yang terjerat utang dengan rentenir.

Sampai tanah dijual, penyebab bercerai suami istri, dan tidak ada warganya yang sukses dengan meminjam uang ke rentenir malah sebaliknya.



Pj Bupati HSS H Dahnial Kifli menyampaikan bahwa tujuannya melakukan kunjungan itu untuk menggali tentang pelayanan dan inovasi yang ada di kecamatan Patuk dan selanjutnya akan diterapkan di Kabupaten HSS.



"Karena saya dengar di media sosial serta media online, bahwa bapak Camat Patuk ini luar biasa, terus bergerak melakukan yang terbaik bagi warganya" kata H Dahnial Kifli.



Disebutkannya bahwa niat tulus dan mulia untuk membantu, melayani masyarakat hingga tujuan untuk masyarakat sejahtera sehingga Indonesia akan jaya.



Diakhir acara Pj Bupati HSS menyerahkan cindramata berupa kain sasirangan dan plakat Kabupaten HSS.

Demikian juga Camat Patuk juga menyerahkan cindramata berupa kain batik buatan dari Kecamatan Patuk. (AOL/*)