Baru Mau Makan Siang Pekerja Asing dari Tiongkok Ini Diperiksa Timpora Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kalsel bergerak ke Kabupaten Tabalong, persisnya Kecamatan Haruai tempat beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan pabrik semen.

Di pabrik semen ini, Tim yang memiliki data sebanyak 77 orang TKA RRT meminta konfirmasi kepada pihak perusahaan dan ternyata mereka menyerahkan data sebanyak 76 orang TKA sedangkan 1 orang lainnya sudah mendapatkan Exit Permit Only (EPO).

Ke 76 orang TKA itu posisinya saat itu ada yang sedang bekerja dan sebagian lainnya sedang libur (off). Kepada pihak perusahaan, Tim meminta agar mereka dihadirkan dan akhirnya para TKA yang sedang bertugas dan akan makan siang serta TKA yang sedang off, satu per satu diminta untuk memperlihatkan paspor dan KITASnya kepada Tim.



"Dan ternyata semua mereka memiliki KITAS yang masih berlaku dan memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja yang sesuai," ucap Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan Dodi Karnida.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)